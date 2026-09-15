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Где будет работать самое большое в мире электросудно
15.09.2026

Где будет работать самое большое в мире электросудно

    • Специализированное heavylift-судно Boskalis «Black Marlin» доставило к месту службы самое большое в мире электросудно – «China Zorrilla». Оно будет задействовано на перевозках через залив Рио-де-ла-Плата между Колония-дель-Сакраменто в Уругвае и Буэнос-Айресом в Аргентине.

    «China Zorrilla» представляет собой скоростной паром с алюминиевым корпусом. Вместимость судна составляет до 225 автомобилей и 2100 пассажиров.

    Судно названо в честь латиноамериканской актрисы Чины Соррилья (полное имя – Консепсьон Соррилья де Сан-Мартин Муньос).

    Строительство осуществлялось на верфи Incat на Тасмании (Австралия). Транспортировка через Тихий океан, пролив Магеллана и Атлантику заняла 40 дней. По прибытии в порт Нуэва-Пальмира в Уругвае пришлось ждать благоприятной погоды, чтобы можно было принять достаточно балласта и паром мог сняться с палубы хевилифтера.

    По информации Incat, оператором судна будет компания Buquebus.

    А Incat тем временем строит серию из трех электрических паромов для датской Molslinjen. Планируется, что они будут работать в проливе Каттегат.

    Фото: Incat


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