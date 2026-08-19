Вышел на ходовые испытания «метеор», построенный по заказу ГТЛК

Специалисты ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева приступили к ходовым испытаниям скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Метеор-120Р».

Судно законтрактовано ГТЛК (группа ВЭБ.РФ) в рамках ФНБ-проекта по обновлению отечественного флота при поддержке Минпромторга России и предназначается для работы на маршрутах в Ростовской области.

Первые полученные данные подтверждают штатную работу всех систем, сообщила ГИЛК в своем макс-канале. Судно готовится к программе полного цикла приемо-сдаточных испытаний.