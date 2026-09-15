В лондонской штаб-квартире Международной морской организации проходит 12-я сессия Подкомитета IMO по перевозке грузов и контейнеров. Как сообщает в своем макс-канале Российский морской регистр судоходства, представители которого водят в состав российской делегации, заседания продлятся 18 сентября.

В круг ведения Подкомитета входят вопросы осуществления и совершенствования требований и рекомендаций ИМО по морской перевозке опасных и навалочных грузов, сжиженных газов наливом, контейнеров; разработки требований и рекомендаций по безопасности судов при использовании альтернативных видов топлива.

Основное внимание Подкомитет в последние годы уделяет вопросу разработки рекомендаций и требований к судам, использующих в качестве топлива сжиженные газы и различные альтернативные виды топлива и технологии.

В ходе сессии предполагается завершить пересмотр Временного руководства IMO по безопасности судов, использующих метанол и этанол, продолжить разработку положений в отношении жидкого нефтяного топлива с низкой температурой вспышки, рассмотреть вопросы разработки рекомендаций для судовых систем улавливания и хранения углерода. Также продолжится последовательная работа по совершенствованию требований по перевозке навалочных и опасных грузов.

Специалисты Регистра примут участие в пленарном заседании Подкомитета, а также войдут в состав создаваемых в рамках сессии рабочих групп, предназначенных для более детального обсуждения профильных вопросов и проектов документов IMO.

Фото: IMO