Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
IMO продолжает работу над нормативной базой по использованию альтернативного топлива
15.09.2026

12-я сессия Подкомитета IMO по перевозке грузов и контейнеров

    • В лондонской штаб-квартире Международной морской организации проходит 12-я сессия Подкомитета IMO по перевозке грузов и контейнеров. Как сообщает в своем макс-канале Российский морской регистр судоходства, представители которого водят в состав российской делегации, заседания продлятся 18 сентября.

    В круг ведения Подкомитета входят вопросы осуществления и совершенствования требований и рекомендаций ИМО по морской перевозке опасных и навалочных грузов, сжиженных газов наливом, контейнеров; разработки требований и рекомендаций по безопасности судов при использовании альтернативных видов топлива.

    Основное внимание Подкомитет в последние годы уделяет вопросу разработки рекомендаций и требований к судам, использующих в качестве топлива сжиженные газы и различные альтернативные виды топлива и технологии.

    В ходе сессии предполагается завершить пересмотр Временного руководства IMO по безопасности судов, использующих метанол и этанол, продолжить разработку положений в отношении жидкого нефтяного топлива с низкой температурой вспышки, рассмотреть вопросы разработки рекомендаций для судовых систем улавливания и хранения углерода. Также продолжится последовательная работа по совершенствованию требований по перевозке навалочных и опасных грузов.

    Специалисты Регистра примут участие в пленарном заседании Подкомитета, а также войдут в состав создаваемых в рамках сессии рабочих групп, предназначенных для более детального обсуждения профильных вопросов и проектов документов IMO.

    Фото: IMO


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    01.04.2026
    Стратегия цифровизации от IMO
    И новые обязательные меры по обеспечению кибербезопасности морских «единых окон»
    IMOЕдиное окноКибербезопасностьЦифровизация
    0
    23.04.2026
    Одобрено руководство по противодействию мошенничества при регистрации судов
    Юридический комитет Международной морской организации одобрил новое руководство по повышению прозрачности и проверке регистрации судов.
    IMOРегистрацияРуководство
    0
    10.07.2026
    Награду «За исключительную храбрость на море» в этом году вручат посмертно
    А. Виллисон Браск пожертвовал собой, спасая ребенка с перевернувшейся рыбацкой лодки.
    IMOЗа исключительную храбрость на мореЧеловеческий фактор
    0
    22.05.2026
    IMO приняла Международный кодекс безопасности автономных судов
    Кодекс вступает в силу с 1 июля 2026 года и в течение как минимум первых двух лет будет применяться на добровольной основе.
    IMOавтономное судоходствоКодекс МАНС
    0
    22.05.2026
    Подтверждено соответствие классификационных правил Российского морского регистра целевым стандартам IMO
    Комитет по безопасности на море ИМО подтвердил соответствие классификационных правил Регистра целевым стандартам IMO.
    IMOSOLASРоссийский морской регистр судоходстваСтандарты
    0
    13.03.2026
    IMO созывает внеочередное заседание Совета
    Чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке
    IMOБезопасность судоходстваОрмузский проливПерсидский залив
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.09.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    15.09.2026 Корейский контейнеровоз прошел в Европу по Севморпути
    14.09.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 37, 2026
    11.09.2026 Новое решение для грузов из Индии
    11.09.2026 Новый сервис на дальневосточном терминале Глобал Портс
    09.09.2026 От мегамаксов к гигамаксам
    Госрегулирование Показать всё
    14.09.2026 Завершен аудит дноуглубительных работ на внутренних водных путях
    09.09.2026 Расширен перечень случаев, когда допускаются бумажные накладные
    08.09.2026 Цифровизация таможенных операций в повестке ВЭФ
    31.08.2026 9,7 млрд рублей на субсидирование жд перевозок сельхозпродукции
    27.08.2026 Тарифные квоты на импорт мяса и молочной сыворотки
    26.08.2026 Изменения в законодательстве в части автоперевозок
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •