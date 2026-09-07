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В порту Петропавловск-Камчатский открыт после реконструкции причал №9
07.09.2026

В порту Петропавловск-Камчатский открыт после реконструкции причал №9

    • В рамках рабочей поездки в Камчатский край министр транспорта Андрей Никитин принял участие в открытии причала №9 в морском порту Петропавловск-Камчатский, сообщается на сайте Минтранса. В рамках обновления была сооружена шпунтовая причальная стенка, модернизированы крановые пути, установлены локальные очистные сооружения и смонтированы современные отбойные устройства, что значительно повысило безопасность подхода и швартовки судов.

    Работы по развитию портового комплекса будут продолжены, Следующим шагом станет реконструкция причала №10, что позволит расширить возможности порта по приему и обработке грузов, включая крупнотоннажные контейнеры. После завершения реконструкции обоих причалов планируется увеличить грузооборот порта до 650 тыс. тонн в год.

    Морской порт Петропавловск-Камчатский имеет стратегическое значение для Дальнего Востока, находясь в незамерзающей Авачинской бухте и в непосредственной близости от маршрутов Северного морского пути. Порт обеспечивает перевалку широкого спектра грузов, что делает его важным узлом в транспортной инфраструктуре региона.

    Обновление морской инфраструктуры осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

    Фото: Министерство транспорта РФ


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