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В Тюмени открыт первый таможенный класс
04.09.2026

В Тюмени открыт первый таможенный класс

    • В школе №37 им. Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова появилось профильное направление для будущих специалистов таможенной службы, сообщили SeaNews в Тюменской таможне. Соглашение о его создании подписали и.о. начальника Тюменской таможни Алексей Тимановский и директор школы Юлия Кузнецова.

    В Тюмени открыт первый таможенный класс

    Уже в новом учебном году сотрудники таможни проведут для школьников интерактивные уроки по таможенному делу. Помимо теоретических занятий для учащихся будут организованы экскурсии на таможенные посты для демонстрации практической работы специалистов.

    Обе стороны выразили уверенность в плодотворном сотрудничестве. «Профильный класс – это отличная возможность подготовить профессионалов в таможенной сфере уже со школьной скамьи. Мы со своей стороны обеспечим качественное наставничество, чтобы путь в профессию был максимально уверенным и легким», – отметил А.Тимановский.

    Фото: Тюменская таможня


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