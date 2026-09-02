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ВМРП привлек инвестиции
02.09.2026

ВМРП привлек инвестиции

    • ОАО «Владморрыбпорт» и ВТБ заключили соглашение о дальнейшем сотрудничестве по реализации программы реконструкции и модернизации портовой инфраструктуры на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026).

    По информации порта, общий объем инвестиций в проект составит 3,6 млрд рублей. Программа предусматривает модернизацию инфраструктуры, ремонт основных производственных фондов, приобретение портальных кранов и другой специализированной техники.

    Главная цель — увеличить производственные мощности порта, повысить скорость и качество обработки грузов и создать основу для дальнейшего роста.

    Владморрыбпорт уже успешно реализует программу повышения эффективности производственной деятельности: введена в эксплуатацию дополнительная контейнерная площадка, обновлён парк перегрузочной техники и модернизируется IT-инфраструктура.

    По итогам работы за январь-июль 2026 года общий грузооборот порта на 18% превысил результат аналогичного периода прошлого года.

    Фото: ВМРП


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