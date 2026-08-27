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27.08.2026

Импорт экзотических фруктов в Омскую область, 8 месяцев 2026

    • Импорт экзотических фруктов в Омскую область, 8 месяцев 2026За 8 месяцев 2026 года в Омскую область ввезено 420,5 тонн экзотических плодов, сообщила Федеральная таможенная служба в свое макс-канале.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок в физическом выражении увеличился на 19%. Ассортимент продукции также расширился: в этом году в регион начали поставлять ананасы, питахайю и личи, которые ранее не импортировались.

    «Мы фиксируем устойчивый рост объемов и разнообразия экзотических фруктов. Наибольшие объемы ввоза пришлись на манго и помело, а среди новинок – личи и питахайя. Таможня обеспечивает оперативный контроль таких грузов, учитывая их специфику», – отметил начальник Омской таможни Дмитрий Лунёв.

    Основными поставщиками экзотических фруктов в регион являются Китай и Египет.

    Фото: ФТС


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