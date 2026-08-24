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Во Владивостоке начались ходовые испытания безэкипажного судна
24.08.2026

Во Владивостоке начались ходовые испытания безэкипажного судна

    • В акватории Амурского залива состоялся первый этап ходовых испытаний безэкипажного судна проекта МАНС02, сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта. Испытания проведены на базе морского полигона МГУ имени адмирала Г.И.Невельского в рамках национального полигонного эксперимента «Акватория» Национальной технологической инициативы.

    Проект МАНС02 реализуется в рамках стратегического технологического проекта «Межсредные робототехнические системы» программы «Приоритет 2030». Организационную поддержку проведения эксперимента осуществляет инфраструктурный центр «Маринет 5.0».

    Безэкипажное судно МАНС02 является частью разрабатываемой морской роботизированной системы — многосредной комбинированной группы роботов. В ее состав также входят подводный аппарат с полезной нагрузкой и беспилотное воздушное судно. Такой комплекс предназначен для выполнения широкого спектра задач в морской среде, включая транспортные, поисковые, исследовательские, изыскательские и спасательные работы, а также задачи в области рыбного хозяйства, обеспечения безопасности и развития морехозяйственной деятельности.

    Во Владивостоке начались ходовые испытания безэкипажного судна

    МАНС02 представляет собой двухкорпусное судно катамаранного типа. Такая конструкция обеспечивает повышенную остойчивость, плавность хода и дополнительную площадь палубы для размещения оборудования.

    Основные характеристики судна:

    • длина корпуса — 7,2 метра;
    • тип корпуса — двухкорпусный катамаран;
    • силовая установка — полностью электрическая;
    • движители — два подвесных лодочных электромотора;
    • суммарная мощность силовой установки — 4,5 кВт;
    • накопители энергии — литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи емкостью 100 А·ч каждая.

    Применение электрической силовой установки и современных систем накопления энергии позволяет использовать судно для выполнения автономных задач с учетом требований к надежности и безопасности эксплуатации в морских условиях.

    Несмотря на безэкипажный статус судна, в ходе первого выхода в море на борту находился инженер-оператор. Его присутствие было необходимо для обеспечения безопасности мореплавания, контроля телеметрических параметров в режиме реального времени и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации. Такой подход соответствует практике проведения испытаний автономных морских систем на начальных этапах их эксплуатации.

    В ходе испытаний были выполнены маневры и проведена оценка ходовых качеств судна. Полученные результаты подтвердили данные предварительного цифрового гидродинамического моделирования.

    Судно продемонстрировало высокую управляемость и устойчивость при выполнении маневров. В ходе испытаний МАНС02 достигло расчетной скорости 6 узлов. Полученные экспериментальные данные подтвердили соответствие фактических характеристик судна проектным параметрам.

    Проведение ходовых испытаний стало очередным этапом развития отечественных технологий автономного судоходства и морской робототехники. Результаты первого этапа будут использованы для дальнейшей отработки технических решений, совершенствования систем управления и подготовки судна к последующим этапам испытаний.

    Фото: Росморречфлот


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