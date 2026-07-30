Завершен первый этап ходовых испытаний лайнера «Владимир Жириновский»

Специалисты предприятия ОСК Балтийский завод успешно провели и завершили первый этап заводских ходовых испытаний круизного лайнера «Владимир Жириновский». Четырехпалубное судно проекта PV300VD, рассчитанное на 310 пассажиров, вернулось на предприятие для продолжения достроечных работ, сообщает пресс-служба предприятия.

Почти неделю в Финском заливе проводилась комплексная проверка эксплуатационных характеристик главных дизельных генераторов на всех ходовых режимах, тестировались системы управления, связи и навигации, работоспособность общесудовых систем.

Впереди лайнер ждет второй этап испытаний, в рамках которого проверку пройдут его маневренные характеристики, освещенность, шумность и вибрация на борту.

«Владимир Жириновский» — первое пассажирское судно такого класса, построенное в России за последние 60 лет. После ввода в эксплуатацию оно сможет совершать круизы по внутренним водным путям с выходом в Чёрное, Азовское и Каспийское моря. На борту будут оборудованы рестораны, бары, бассейны и спа-салоны.

Передача лайнера заказчику намечена на осень 2026 года.

Фото: Балтийский завод ОСК