Ходовые испытания теплохода «Виктор Астафьев»

25 июля предприятие ОСК Средне-Невский судостроительный завод вывел на ходовые испытания головное пассажирское судно проекта А45-90.2 «Виктор Астафьев». Строительство теплохода ведется в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией, с использованием мер господдержки, для обеспечения пассажирских перевозок в Красноярском крае. Об этом SeaNews сообщили в ОСК.

Ходовые испытания будут проводиться в течении нескольких недель в акватории Ладожского озера. Специалистами сдаточной команды завода и представителями классификационного регистра будет выполнена проверка работоспособности систем главной энергетической установки, общесудовых систем, судового оборудования, навигационного комплекса, вспомогательных плавсредств и палубного оснащения. Дополнительно специалисты проведут специализированные измерения вибрации корпуса, параметров функционирования гребных валов и крутильных колебаний, влияющих на стабильность эксплуатации судна и ресурс его основных механизмов.

«В испытаниях задействована большая команда Средне-Невского судостроительного завода – около 100 экспертов различных направлений. Такой состав позволяет оперативно проверить и донастроить все узлы и оборудование судна. Для Средне-Невского судостроительного завода «Виктор Астафьев» – не просто новый заказ, а выход предприятия в новый сегмент гражданского судостроения. Впервые мы построили почти стометровый пассажирский теплоход – ранее максимальная длина продукции завода не превышала 75 метров. За этим событием стоит огромный труд конструкторов, инженеров, производственников, специалистов смежных направлений и подрядных организаций. Мы освоили комплексный монтаж систем жизнеобеспечения и пассажирской инфраструктуры, организацию широкой кооперации и проведение полного комплекса испытаний. Эти компетенции станут основой для новых гражданских проектов», – отметил генеральный директор предприятия ОСК Средне-Невский судостроительный завод Сергей Карачков.

Пассажирское судно проекта А45-90.2 «Виктор Астафьев» внешне выполнено в формате современного круизного лайнера, при этом его ключевая задача – надежная эксплуатация в суровых климатических условиях Арктической зоны и реки Енисей. Ледовый класс МПР 3,0 (лед 20) обеспечивает возможность безопасной работы теплохода в конце навигации, включая периоды образования мелкобитого льда в районе Дудинки.

Примененные конструктивные и инженерные решения проекта ориентированы на прохождение протяженных и сложных маршрутов. Судно оснащено трехвальной энергетической установкой, сохраняющей ход и управляемость даже при частичном отказе оборудования. Важной особенностью судна является возможность доставки пассажиров на берег и доставка пассажиров с берега на борт судна в пунктах без причальной инфраструктуры. Для этого проект предусматривает размещение на судне быстроходного катера, который также может использоваться в качестве разъездного средства.

Проект А45-90.2 предназначен для перевозки 245 пассажиров в комфортабельных каютах на маршруте протяженностью до 5000 км. Автономность плавания теплохода достигает 15 суток. Особую роль в проекте играет безопасность, экономическая эффективность и высокий уровень комфорта, отвечающий современным мировым стандартам.

На борту судна размещены: медицинская каюта, ресторан, бар, фитнес комплекс с двумя саунами, деловой офис и камеры хранения. Для размещения пассажиров на трех палубах судна предусмотрены каюты I класса и класса люкс, трансформируемые двух-четырехместные каюты II класса, четырехместные каюты III класса, а также каюта для лиц с ограниченными возможностями. Для дополнительного комфорта на теплоходе установлен пассажирский лифт.

Пассажирское судно проекта А45-90.2:

Длина наибольшая – 98,2 м

Ширина габаритная – 14,6 м

Осадка габаритная – до 2 м

Скорость максимальная – ок. 25 км/ч

Расход топлива на круговой рейс – 40 т

Экипаж – 41 чел.

Пассажировместимость – 245 чел.

Автономность – 15 сут.

Фото: ОСК