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Вышел на испытания очередной сухогруз проекта RSD59
11.09.2026

Вышел на испытания очередной сухогруз проекта RSD59

    • Очередной в серии сухогруз проекта RSD59 класса «Волго-Дон макс», построенный на заводе «Красное Сормово», вышел на ходовые испытания, сообщили SeaNews в Объединенной судостроительной корпорации. Судно покинуло достроечную набережную предприятия и отправилось в акваторию Волги.

    Вышел на испытания очередной сухогруз проекта RSD59В ходе испытаний сдаточная команда завода и представители регистра проверят работу всех ключевых систем сухогруза. Программа включает тестирование пропульсивной установки, винторулевых колонок, навигационного оборудования, систем автоматики и связи, а также проверку маневренных и скоростных качеств судна на различных режимах работы.

    Суда проекта RSD59 относятся к классу «Волго-Дон макс» и имеют максимально возможные для Волго-Донского судоходного канала габариты, что обеспечивает оптимальное использование грузоподъемности при соблюдении ограничений внутренних водных путей.

    Сухогруз предназначен для перевозки широкого номенклатурного ряда грузов: генеральных и навалочных (в том числе зерна), пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В». Универсальность грузовых характеристик обеспечивает гибкость эксплуатации и позволяет судну эффективно работать на различных направлениях, в том числе в составе смешанных логистических цепочек.

    Фото: ОСК


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