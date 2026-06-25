Стартовала плавательная практика на паруснике «Надежда»

22 июня началась первая смена плавательной практики 2026 года на парусном учебном судне «Надежда», сообщается на сайте ФГУП «Росморпорт». Судно приняло на борт 118 курсантов МГУ им. адм. Г.И.Невельского и Амурского филиала университета.

На конец июня запланирован выход парусника из морского порта Владивосток в морской порт Далянь (Китай), где с участием экипажа «Надежды» и курсантов пройдут культурные и спортивные мероприятия. Также предусмотрено посещение Порт-Артура – места проведения боев во времена русско-японской войны.

Второй рейс парусника из Владивостока намечен на конец июля. Судно проследует до Петропавловска-Камчатского, а затем зайдет на Командорские острова и в морской порт Корсаков. По маршруту планируется культурно-историческая программа с посещением достопримечательностей.

Во время переходов будущим морякам под руководством шести наставников и экипажа парусника предстоит в течение двух месяцев оттачивать навыки управления судном и работы с парусами, учиться определять местоположение по навигационным ориентирам.

В этом году парусное учебное судно примет две смены учащихся МГУ им. адм. Г.И.Невельского и его подразделений. Планируется, что во вторую смену, которая начнется в конце августа, парусник посетит морские порты Петропавловск-Камчатский и Корсаков, а также подойдет к берегам Курильских островов. Плавательная практика в этом году продлится до конца октября.

Фото: Росморпорт