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Стартовала плавательная практика на паруснике «Надежда»
25.06.2026

Стартовала плавательная практика на паруснике «Надежда»

    • 22 июня началась первая смена плавательной практики 2026 года на парусном учебном судне «Надежда», сообщается на сайте ФГУП «Росморпорт». Судно приняло на борт 118 курсантов МГУ им. адм. Г.И.Невельского и Амурского филиала университета.

    На конец июня запланирован выход парусника из морского порта Владивосток в морской порт Далянь (Китай), где с участием экипажа «Надежды» и курсантов пройдут культурные и спортивные мероприятия. Также предусмотрено посещение Порт-Артура – места проведения боев во времена русско-японской войны.

    Второй рейс парусника из Владивостока намечен на конец июля. Судно проследует до Петропавловска-Камчатского, а затем зайдет на Командорские острова и в морской порт Корсаков. По маршруту планируется культурно-историческая программа с посещением достопримечательностей.

    Во время переходов будущим морякам под руководством шести наставников и экипажа парусника предстоит в течение двух месяцев оттачивать навыки управления судном и работы с парусами, учиться определять местоположение по навигационным ориентирам.

    В этом году парусное учебное судно примет две смены учащихся МГУ им. адм. Г.И.Невельского и его подразделений. Планируется, что во вторую смену, которая начнется в конце августа, парусник посетит морские порты Петропавловск-Камчатский и Корсаков, а также подойдет к берегам Курильских островов. Плавательная практика в этом году продлится до конца октября.

    Фото: Росморпорт


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