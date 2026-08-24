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Новые складские площадки в Морском порту Санкт-Петербург
24.08.2026

Новые складские площадки в Морском порту Санкт-Петербург

    • Морской порт Санкт-Петербург (входит в Первую Портовую Компанию) ввел в эксплуатацию две складские площадки общей площадью 24 тыс. кв. м, сообщается на сайте порта. Это один из крупнейших инфраструктурных проектов компании за последние годы, который значительно увеличил её экспортный потенциал.

    Новые площадки стали гораздо прочнее – строители выровняли рельеф многослойным основанием и покрыли его аэродромными плитами. Допустимая нагрузка выросла в четыре раза – с 5 до 20 тонн на квадратный метр. Теперь порт может принимать здесь сверхтяжёлые грузовые партии металлов без риска повредить покрытие.

    Также были переустроены две трансформаторные подстанции, оборудовано комфортное помещение для обогрева докеров-механизаторов. Территория обеспечена увеличенным числом LED-прожекторов, что важно для безопасной работы в тёмное время суток. Для снижения воздействия дождевой воды проложены новые сети водоотвода, вокруг колодцев устроено монолитное железобетонное покрытие, которое выдержит давление колес любой спецтехники.

    «Обновленные склады закрывают потребность в качественном размещении генеральных грузов и наращивании пропускной способности порта, – говорит управляющий директор МП СПб Максим Мартышов. – Модернизация складского хозяйства – это часть стратегической программы развития, которая коснётся всех перегрузочных комплексов на территории компании. Кроме инфраструктурных проектов программа развития включает внедрение новых технологий перевалки, организационные улучшения и техническое обновление».

    В результате реализации проекта изменилась внутрипортовая логистика. Склады вплотную примыкают к самым глубоководным причалам. Если раньше тягачам с ролл-трейлерами приходилось совершать сложные манёвры, то теперь сталь выгружается сразу в тылу причала. Время внутрипортового пробега сократилось, что позволило ускорить обработку судов и оборачиваемость вагонов.

    Фото: Морской порт Санкт-Петербург


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