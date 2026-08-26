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РЖД подключили к электроснабжению подстанцию на БАМе
26.08.2026

РЖД подключили к электроснабжению подстанцию на БАМе

    • «Российские железные дороги» сообщили, что подключили к системе электроснабжения тяговую подстанцию Джелюмкен на восточном БАМе. Объект расположен на участке Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае.

    Перед пуском всё оборудование было проверено и прошло испытания, в том числе два тяговых трансформатора мощностью 40 мегавольт-ампер. Они обеспечат необходимое напряжение в контактной сети 27,5 кВ даже при вождении тяжеловесных поездов.

    До конца года на участке Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре планируется ввести в эксплуатацию ещё три подстанции: Комсомольск-на-Амуре, Эльбан и Алькан. Это позволит перевести движение по рокаде, соединяющей БАМ и Транссиб, с тепловозной на электровозную тягу.

    Фото: РЖД


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