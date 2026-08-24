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FESCO развивает альтернативные маршруты доставки на юг России
24.08.2026

FESCO развивает альтернативные маршруты доставки на юг России

    • Транспортная группа FESCO на фоне ситуации в акватории Черного моря расширяет альтернативные железнодорожные и интермодальные маршруты доставки грузов на юг России через Владивосток и Санкт-Петербург.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, Группа перезапустила регулярный железнодорожный сервис из Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в FESCO) на станцию Тимашевская в Краснодарском крае.

    На начальном этапе предусмотрена отправка двух контейнерных поездов в месяц. Также из ВМТП четыре раза в месяц отправляются ускоренные поезда до Ростова-на-Дону. Оба маршрута предусматривают автовывоз контейнеров до конечных получателей.

    Для отправки экспортных грузов FESCO предлагает интермодальные решения из Ростова-на-Дону и Тимашевска через ВМТП в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Перевозка включает регулярные контейнерные поезда до Владивостока с последующей перевозкой морскими линиями Группы.

    По запросу клиентов Группа также организует прямые контейнерные поезда с юга России в Китай через сухопутные погранпереходы.

    Кроме того, FESCO организовала железнодорожные сервисы из Санкт-Петербурга до станций Тимашевская и Новороссийск для доставки на юг России контейнерных грузов из Китая, Индии и стран Юго-Восточной Азии. Отправки осуществляются также в обратном направлении. Дополнительно клиентам доступна прямая автодоставка из Санкт-Петербурга в южные регионы России.

    «В текущих условиях для нас важно обеспечить клиентам возможность продолжать безопасные перевозки на юг России. Поэтому мы расширяем железнодорожные и интермодальные сервисы через Владивосток и Санкт-Петербург. Наша задача – максимально быстро адаптировать транспортные решения к изменившимся обстоятельствам и обеспечить клиентам необходимый объем перевозок», – отметил заместитель генерального директора по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

    Фото: FESCO


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