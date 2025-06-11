Аналитический дайджест SeaNews, 9-11 июня 2025

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 23, 2025

На 23 неделе 2025 года ставки на исследуемых трейдах выросли.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 23 неделя 2025

Ставки резко подскочили.

Топ-10 контейнерных линий по рыночной капитализации

В мире насчитывается шесть контейнерных линий с официально подтвержденной высокой капитализацией – рыночной стоимостью более 10 млрд долларов.

Дефицита контейнеров не наблюдается

Производство контейнеров в Китае превысило рекордные показатели 2024 года.

Российский транспортный сектор

Грузооборот Каспийского бассейна в апреле 2025 в деталях

В апреле 2025 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 37,2% относительно показателя апреля 2024 года.

Грузооборот Арктического бассейна в апреле 2025: снизилась перевалка нефти

Экспорт сократился на 6,1%.

Железнодорожные контейнеры, 5 месяцев 2025

Снижение продолжается.

Товарооборот

Товарооборот Россия – Грузия в январе-апреле 2025 года

Увеличился на 2,6%.

Товарооборот Россия – Сербия в январе-апреле 2025 года

Снизился на 6,9%.

Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, январь-март 2025

Поставки в «деньгах» выросли.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 24 неделя 2025

Цены подросли.

Фото: РЖД