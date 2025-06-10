Крупнейший на Каспии контейнерный хаб

В Актау начал работу крупнейший в акватории Каспийского моря контейнерный хаб, сообщили SeaNews в пресс-службе «Қазақстан темір жолы».

Проект был реализован дочерней компанией КТЖ KTZ Express совместно с китайским портом Ляньюньган и АО «НК «Актауский международный морской торговый порт». Генеральным подрядчиком проекта выступил консорциум China Communications Construction Company (CCCC).

«Новый хаб обеспечит рост транзитных возможностей и укрепит позиции Казахстана как важного звена на международных маршрутах Восток – Запад, а также Север – Юг и других. Современная логистическая инфраструктура, включающая передовые технологии, не имеющие аналогов в Казахстане, значительно ускорит обработку контейнерных грузов», – подчеркнули в КТЖ.

Начало работы хаба было ознаменовано прибытием из Китая 100-тысячного контейнера по Транскаспийскому международноу транспортному маршруту (ТМТМ).

Фото: пресс-служба «Қазақстан темір жолы»