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Крупнейший на Каспии контейнерный хаб
10.06.2025

Крупнейший на Каспии контейнерный хаб

    • Крупнейший на Каспии контейнерный хабВ Актау начал работу крупнейший в акватории Каспийского моря контейнерный хаб, сообщили SeaNews в пресс-службе «Қазақстан темір жолы».

    Проект был реализован дочерней компанией КТЖ KTZ Express совместно с китайским портом Ляньюньган и АО «НК «Актауский международный морской торговый порт». Генеральным подрядчиком проекта выступил консорциум China Communications Construction Company (CCCC).

    «Новый хаб обеспечит рост транзитных возможностей и укрепит позиции Казахстана как важного звена на международных маршрутах Восток – Запад, а также Север – Юг и других. Современная логистическая инфраструктура, включающая передовые технологии, не имеющие аналогов в Казахстане, значительно ускорит обработку контейнерных грузов», – подчеркнули в КТЖ.

    Начало работы хаба было ознаменовано прибытием из Китая 100-тысячного контейнера по Транскаспийскому международноу транспортному маршруту (ТМТМ).

    Фото: пресс-служба «Қазақстан темір жолы»


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