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Беларусь интересуется портовой инфраструктурой Омана
20.05.2025

Беларусь интересуется портовой инфраструктурой Омана

    • Для Беларуси особый интерес представляет использование портовой инфраструктуры Омана, чтобы совместно развивать торговлю и с другими странами, включая Африку, заявил президент страны Александр Лукашенко 19 мая во время встречи с Наследным принцем – министром культуры, молодежи и спорта Султаната Оман Зеязином бен Хайтамом Аль Саидом.

    «Мне кажется, что в результате моего визита в вашу прекрасную страну в свое время (в декабре 2024 года Александр Лукашенко посетил Оман с рабочим визитом. — Прим.) мы стали не просто партнерами, а уже друзьями. Мы обменивались многими предложениями, по направлению которых можем выстраивать свое сотрудничество. Нам очень интересна ваша страна. Не скрою, как некоторая альтернатива в том регионе для продвижения наших интересов», – цитирует пресс-служба президента Беларуси А.Лукашенко.

    Он подчеркнул, что прежде всего стороны работают над вопросами торгово-экономического сотрудничества.

    «В Беларуси есть много того, что сегодня интересует оманскую сторону. Вы нам очень интересны по многим направлениям. Это и отдых наших людей, сельское хозяйство, поставка продукции. И, самое главное, ваши порты, через которые мы можем работать в регионе», – подчеркнул глава государства.

    «На самом деле с момента Вашего визита мы серьезно продвинулись в наших отношениях. Также мы начали ряд других взаимовыгодных проектов. Я очень рад, что те проекты, которые мы наметили, действительно внесут серьезный вклад в увеличение товарооборота и инвестиционное сотрудничество между нами– — отметил Наследный принц.

    Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь


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