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Деловая программа Стратегической сессии «Северный завоз»
27.11.2024

Деловая программа Стратегической сессии «Северный завоз»

    • Пленарная сессия и тематические круглые столы: на официальном сайте Стратегической сессии «Северный завоз» опубликована деловая программа мероприятия

    На официальном сайте Стратегической сессии «Северный завоз: надежно, быстро, доступно» опубликован проект деловой программы мероприятия, которое пройдёт в Национальном центре «Россия» 3-4 декабря. Планируется, что в работе Стратегической сессии примут участие более 200 человек.  

    В первый день, 3 декабря, состоятся четыре тематических круглых стола – «Система управления северным завозом», «Планирование северного завоза», «Логистика северного завоза», «Механизмы снижения стоимости северного завоза». Мероприятие откроется выступлением Гаджимагомеда Гусейнова, первого заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, который расскажет о централизованной системе управления северным завозом.

    Экспертами сессий первого дня станут представители Минвостокразвития России и профильных федеральных министерств и ведомств. Лучшие практики субъектов Федерации представят делегаты из Республики Саха (Якутия), Магаданской области, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Чукотского автономного округа. Каждый круглый стол предполагает дискуссию.

    Во второй день, 4 декабря, состоится пленарная сессия «Северный завоз: первые итоги и направления развития». В ней запланировано участие Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, губернаторов регионов Дальнего Востока и Арктики, руководителей профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

    Напомним, что федеральный закон «О северном завозе» вступил в силу 1 апреля 2024 года. До этого времени в России не было единой нормативно-правовой базы, определяющей порядок взаимодействия участников северного завоза, их права и обязанности. Новый закон стал действенным инструментом для регулярного и бесперебойного снабжения отдалённых районов, сокращения сроков и стоимости доставки грузов.

    Программа стратегической сессии «Северный завоз» и условия участия опубликованы на официальном сайте мероприятия. Регистрация участников продлится до 28 ноября включительно.

    Организатором Стратегической сессии «Северный завоз: надежно, быстро, доступно» является Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Генеральные партнеры – ПАО «Норильский никель» и ГК «Росатом». Оператор – АНО «ИАЦ ГКА». Информационные партнёры – информационно-аналитическая газета «Транспорт России», медиахолдинг «РГ-медиа», журнал «РЖД-Партнер», медиа-группа «ПортНьюс», информационно-аналитическое агентство SeaNews, информационно-аналитическое агентство «EastRussia», информационно-издательская компания «Морской Петербург», портал «GoArctic».  

    Ответственный за взаимодействие со СМИ:

    Борис Горбунов +7 (962) 216-62-17

    b.gorbunow2016@yandex.ru


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