В Архангельске пройдет II Форум «Арктика – Регионы»

8-9 августа 2024 г. в Архангельске при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики пройдет II Форум «Арктика – Регионы».

Организатор – Правительство Архангельской области, соорганизатор – компания «НЕВА-Интернэшнл», титульный партнер форума – ГК «Росатом», партнеры деловой программы – Российский морской регистр судоходства и Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие».

Центральными темами пленарного заседания «Арктика – на шаг впереди» станут новые подходы к использованию минерально-сырьевой базы Арктики, развитию Северного морского пути и раскрытие инвестиционного потенциала арктических регионов. Планируется более 20 деловых мероприятий, включая стратегические сессии и круглые столы. Особое внимание будет уделено теме строительства нового глубоководного района морского порта, предусмотренного комплексным планом развития Архангельского транспортного узла до 2035 года, утвержденным распоряжением председателя Правительства РФ Михаилом Мишустиным в сентябре 2023 г., ориентировочная мощность которого составит более 25 млн тонн в год.

Свыше 1000 делегатов из более чем 40 регионов России, представители госкорпораций, федеральных и региональных органов власти, портовой деятельности, операторы нефтегазовых и горнорудных проектов в Арктике, производители и поставщики инфраструктурных решений для освоения ресурсной базы Арктики, владельцы транспортного, промыслового и ледокольного флота, представители финансового сектора, крупных промышленных и логистических компаний, крупнейших судостроительных, машиностроительных и судоремонтных предприятий, проектных организаций, инжиниринговых и строительных подрядчиков, осуществляющих деятельность в Арктике, отраслевые эксперты, представители научных и образовательных организаций и сферы туризма примут участие в форуме. «Тот, кто впервые приедет в Архангельск, получит отличную возможность не только познакомиться с Арктикой, но и узнать о ее потенциале, а, возможно, принять для себя решение лично участвовать в развитии региона», – отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

При поддержке Минвостокразвития России пройдет серия важнейших тематических сессий по развитию опорных городов Арктической зоны РФ. В дискуссиях примут участие губернаторы северных регионов, представители Совета Федерации, ГД, федеральных министерств и ведомств, руководители ведущих научных организаций. Среди вопросов: лучшие мировые практики для мастер-планов опорных городов АЗРФ, особенности строительства за полярным кругом, инструменты развития арктических городов, арктическая медицина, развитие науки и технологий, внутреннего туризма в Арктике.

Запланирована встреча руководства Архангельской области с деловым сообществом российских регионов в рамках клуба морских губернаторов – новой коммуникационной платформы от «НЕВА-Интернэшнл» и церемония подписания деловых соглашений.

При поддержке ГК «Росатом» пройдет масштабная конференция по СМП в двух частях. Сессия «Северный морской путь – арктическая связь регионов» посвящена новым арктическим проектам и интеграции инфраструктуры Севморпути в действующие проекты. На сессии «Безопасность в Арктике – приоритеты» обсудят применение Единой платформы цифровых сервисов СМП и механизмы сотрудничества судовладельческих компаний, морских операторов с профильными ведомствами по сбору и анализу данных в Арктике.

Российский морской регистр судоходства проведет дискуссию «Строительство гражданского флота и морской техники для Арктики» и сессию «Технологический суверенитет в Арктике. Импортозамещение в отрасли судостроения».

Масштабная экспозиция представит объединенный стенд правительства Архангельской области и крупнейших предприятий региона: Центр пропульсивных систем ЦС «Звездочка», Архангельский морской торговый порт, ремонтно-эксплуатационная база флота, траловый флот, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова и стенды ведущих компаний: ПАО Северсталь, «Импорт Лубрикантс», АО «ГМС Нефтемаш», ПО «Технорос», ООО НПП «Спецкабель». Ключевыми площадками станут театр имени М.В.Ломоносова и специально созданные конгрессно-выставочные павильоны более 1000 кв.м.

Делегаты смогут посетить уникальные экскурсии на крупнейшие предприятия региона: ЦС «Звездочка», «Промышленные технологии», целлюлозно-бумажный комбинат и морской торговый порт. В программе форума торжественный прием от имени губернатора Архангельской области, речная прогулка по Северной Двине на уникальном пароходе-колеснике «Н.В.Гоголь», посещение верфи традиционного деревянного судостроения на Мосеевом острове от Фонда возрождения традиционного судостроения и арктического мореплавания «Поморский коч» и визит в государственный музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».

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