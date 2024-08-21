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Спикеры VII Конференции «Речные перевозки России 2024»
21.08.2024

Спикеры VII Конференции «Речные перевозки России 2024»

    • Уже через месяц, на VII Конференции «Речные перевозки России 2024» выступят Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Морской Инжиниринговый Центр Спб, Приволжская дирекция по управлению ТСК РЖД, АВТ, ЮФ Ремеди, Наутилус-страховые консультанты, Ленгипроречтранс, Союз транспортников России, ФБУ Администрация Обь-Иртышского бассейна ВВП, Ассоциация “Афанасий Никитин”, МАРИНЕРУС, РЖД Логистика, Абсолют Страхование и др.

    «Речные перевозки России 2024» – мероприятие, посвященное конъюнктуре рынка речных грузоперевозок, проводится с 2018г.

    Дата и место проведения: 26-27 сентября, Тольятти, Технопарк “Жигулевская долина”

    Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

    Генеральный партнер: Порт Тольятти

    Партнер деловой программы: Ассоциация «Афанасий Никитин»

    При поддержке Союза транспортников России, АПСРТ

    В повестке мероприятия:

    26 сентября– деловая часть

    27 сентября  прогулка на теплоходе, фуршет, нетворкинг

    Среди основных вопросов деловой программы:

    • Навигация 2024. Поддержание гарантированных габаритов пути судоходных участков рек в соответствии с принятыми нормативами.
    • Объемы и номенклатура, обзор грузоперевозок.
    • Тенденции привлечения грузов на ВВП. Экспортный потенциал реки.
    • Развитие речных портов и терминалов. Логистические центры.
    • Конкуренция и синергия разных модальностей в период навигации.
    • Обзор судостроения: речные суда и суда река-море.
    • Привлечение инвестиций в речной транспорт и инфраструктуру, ГЧП.

    Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции!

     


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