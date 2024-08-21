Спикеры VII Конференции «Речные перевозки России 2024»

Уже через месяц, на VII Конференции «Речные перевозки России 2024» выступят Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Морской Инжиниринговый Центр Спб, Приволжская дирекция по управлению ТСК РЖД, АВТ, ЮФ Ремеди, Наутилус-страховые консультанты, Ленгипроречтранс, Союз транспортников России, ФБУ Администрация Обь-Иртышского бассейна ВВП, Ассоциация “Афанасий Никитин”, МАРИНЕРУС, РЖД Логистика, Абсолют Страхование и др.
«Речные перевозки России 2024» – мероприятие, посвященное конъюнктуре рынка речных грузоперевозок, проводится с 2018г.
Дата и место проведения: 26-27 сентября, Тольятти, Технопарк “Жигулевская долина”
Организатор: ВИВА КОНСАЛТ
Генеральный партнер: Порт Тольятти
Партнер деловой программы: Ассоциация «Афанасий Никитин»
При поддержке Союза транспортников России, АПСРТ
В повестке мероприятия:
26 сентября– деловая часть
27 сентября– прогулка на теплоходе, фуршет, нетворкинг
Среди основных вопросов деловой программы:
- Навигация 2024. Поддержание гарантированных габаритов пути судоходных участков рек в соответствии с принятыми нормативами.
- Объемы и номенклатура, обзор грузоперевозок.
- Тенденции привлечения грузов на ВВП. Экспортный потенциал реки.
- Развитие речных портов и терминалов. Логистические центры.
- Конкуренция и синергия разных модальностей в период навигации.
- Обзор судостроения: речные суда и суда река-море.
- Привлечение инвестиций в речной транспорт и инфраструктуру, ГЧП.
Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции!