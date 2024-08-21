Спикеры VII Конференции «Речные перевозки России 2024»

Уже через месяц, на VII Конференции «Речные перевозки России 2024» выступят Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Морской Инжиниринговый Центр Спб, Приволжская дирекция по управлению ТСК РЖД, АВТ, ЮФ Ремеди, Наутилус-страховые консультанты, Ленгипроречтранс, Союз транспортников России, ФБУ Администрация Обь-Иртышского бассейна ВВП, Ассоциация “Афанасий Никитин”, МАРИНЕРУС, РЖД Логистика, Абсолют Страхование и др.

«Речные перевозки России 2024» – мероприятие, посвященное конъюнктуре рынка речных грузоперевозок, проводится с 2018г.

Дата и место проведения: 26-27 сентября, Тольятти, Технопарк “Жигулевская долина”

Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

Генеральный партнер: Порт Тольятти

Партнер деловой программы: Ассоциация «Афанасий Никитин»

При поддержке Союза транспортников России, АПСРТ

В повестке мероприятия:

26 сентября– деловая часть

27 сентября– прогулка на теплоходе, фуршет, нетворкинг

Среди основных вопросов деловой программы:

Навигация 2024. Поддержание гарантированных габаритов пути судоходных участков рек в соответствии с принятыми нормативами.

Объемы и номенклатура, обзор грузоперевозок.

Тенденции привлечения грузов на ВВП. Экспортный потенциал реки.

Развитие речных портов и терминалов. Логистические центры.

Конкуренция и синергия разных модальностей в период навигации.

Обзор судостроения: речные суда и суда река-море.

Привлечение инвестиций в речной транспорт и инфраструктуру, ГЧП.

Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции!