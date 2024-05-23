Всероссийская научно-практическая конференция
Кодекс торгового мореплавания РФ как основной национальный правовой инструмент обеспечения коммерческого судоходства
28 июня 2024 г.
Санкт-Петербург / ул. Чайковского 46-48
Организаторы:
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
ГУМРФ им. Адмирала С.О.Макарова
Адвокатское бюро «Думлер и Партнеры» / Адвокатское бюро ЕПАМ
О конференции
Основными темами конференции станут опыт и перспективы применения КТМ РФ, разрешение морских споров в арбитраже, в том числе в условиях санкций, особенности морского арбитража в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В конференции примут участие представители российских и иностранных арбитражных институтов, морского бизнеса, органов исполнительной власти, ведущих морских вузов.
Основные темы*
- Обзор актуальных изменений в КТМ РФ
- КТМ РФ и международные источники регулирования
- Правовые проблемы автономного судоходства
- Северный морской путь – энергетический коридор поставок СПГ в АТР: задачи правового регулирования
- Подъем затонувшего имущества: анализ изменений в КТМ РФ
- Институт диспаша и диспашеры: состояние и перспективы возрождения в России
- Разрешение споров из международного торгового мореплавания в современных условиях: в поиске эффективных средств защиты
- Правовые позиции арбитражных судов по применению судами норм КТМ РФ при разрешении споров, состояние и перспективы
- Полномочия Председателя Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ в отношении мер по обеспечению иска и нормы КТМ РФ
- Внесудебное разрешение и урегулирование морских споров
- Формирование морского арбитража БРИКС
- Морской арбитраж в Сингапуре – альтернатива Лондону
*в программе возможны изменения
Ссылка для регистрации на конференцию: https://ktm25.ru/#
Подробная программа конференции
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