Всероссийская научно-практическая конференция

Кодекс торгового мореплавания РФ как основной национальный правовой инструмент обеспечения коммерческого судоходства

28 июня 2024 г.

Санкт-Петербург / ул. Чайковского 46-48

Организаторы :

Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата

ГУМРФ им. Адмирала С.О.Макарова

Адвокатское бюро «Думлер и Партнеры» / Адвокатское бюро ЕПАМ

О конференции

Основными темами конференции станут опыт и перспективы применения КТМ РФ, разрешение морских споров в арбитраже, в том числе в условиях санкций, особенности морского арбитража в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В конференции примут участие представители российских и иностранных арбитражных институтов, морского бизнеса, органов исполнительной власти, ведущих морских вузов.

Основные темы*

Обзор актуальных изменений в КТМ РФ

КТМ РФ и международные источники регулирования

Правовые проблемы автономного судоходства

Северный морской путь – энергетический коридор поставок СПГ в АТР: задачи правового регулирования

Подъем затонувшего имущества: анализ изменений в КТМ РФ

Институт диспаша и диспашеры: состояние и перспективы возрождения в России

Разрешение споров из международного торгового мореплавания в современных условиях: в поиске эффективных средств защиты

Правовые позиции арбитражных судов по применению судами норм КТМ РФ при разрешении споров, состояние и перспективы

Полномочия Председателя Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ в отношении мер по обеспечению иска и нормы КТМ РФ

Внесудебное разрешение и урегулирование морских споров

Формирование морского арбитража БРИКС

Морской арбитраж в Сингапуре – альтернатива Лондону

*в программе возможны изменения

Ссылка для регистрации на конференцию: https://ktm25.ru/#

Подробная программа конференции

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