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Конференция Кодекс торгового мореплавания РФ как основной национальный правовой инструмент обеспечения коммерческого судоходства
23.05.2024

Конференция Кодекс торгового мореплавания РФ как основной национальный правовой инструмент обеспечения коммерческого судоходства

    • Всероссийская научно-практическая конференция

    Кодекс торгового мореплавания РФ как основной национальный правовой инструмент обеспечения коммерческого судоходства

    28 июня 2024 г.

    Санкт-Петербург / ул. Чайковского 46-48

    Организаторы:

    Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата

    ГУМРФ им. Адмирала С.О.Макарова

    Адвокатское бюро «Думлер и Партнеры» / Адвокатское бюро ЕПАМ

     

    О конференции

    Основными темами конференции станут опыт и перспективы применения КТМ РФ, разрешение морских споров в арбитраже, в том числе в условиях санкций, особенности морского арбитража в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    В конференции примут участие представители российских и иностранных арбитражных институтов, морского бизнеса, органов исполнительной власти, ведущих морских вузов.

    Основные темы*

    • Обзор актуальных изменений в КТМ РФ
    • КТМ РФ и международные источники регулирования
    • Правовые проблемы автономного судоходства
    • Северный морской путь – энергетический коридор поставок СПГ в АТР: задачи правового регулирования
    • Подъем затонувшего имущества: анализ изменений в КТМ РФ
    • Институт диспаша и диспашеры: состояние и перспективы возрождения в России
    • Разрешение споров из международного торгового мореплавания в современных условиях: в поиске эффективных средств защиты
    • Правовые позиции арбитражных судов по применению судами норм КТМ РФ при разрешении споров, состояние и перспективы
    • Полномочия Председателя Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ в отношении мер по обеспечению иска и нормы КТМ РФ
    • Внесудебное разрешение и урегулирование морских споров
    • Формирование морского арбитража БРИКС
    • Морской арбитраж в Сингапуре – альтернатива Лондону

    *в программе возможны изменения

    Ссылка для регистрации на конференцию: https://ktm25.ru/#

    Подробная программа конференции

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