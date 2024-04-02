Международный контейнерный форум “ESE ASIA-2024”

Меньше месяца остается до старта Международного контейнерного форума «ЕСЭ ASIA-2024», который пройдет 24-26 апреля 2024 года в г. Алматы, Республика Казахстан.

Растущий товарооборот, нестабильная геополитическая ситуация оказывают глобальное влияние на логистику и маршруты доставки грузов. Как следствие, дальнейшее развитие железнодорожных перевозок и расширение международного сотрудничества нуждаются в обсуждении актуальных вызовов отрасли, обмене мнениями и опытом. Представители бизнеса и власти, эксперты, операторы и перевозчики соберутся на площадке форума для прямого диалога и обсуждения текущей ситуации, тенденций глобального контейнерного рынка, возможностей и перспектив транспортной интеграции стран Азии и России. Отличная возможность для встречи старых друзей и новых партнеров.

Программа ЕСЭ ASIA-2024

Для участников Форума подготовлена насыщенная программа:

24 апреля. Выездная экскурсия на Транспортно-логистический Центр “Жетыген”, современный технологичный контейнерный терминал, расположенный в 30 км от города Алматы.

25 апреля. День будет полностью посвящен работе. В программе живые дискуссии, кейс-сессии, круглый стол и практические рекомендации: «Транспортная интеграция Россия – Азия», «Глобальная контейнеризация: вызовы и перспективы», «Железнодорожные перевозки и таможенное декларирование. Актуальные задачи и практические решения». По завершении деловой программы, состоится гала-ужин, ресторан “Светлана”.

26 апреля. Ознакомительный тур «Погранпереход Алтынколь-Хоргос»: сухой порт «Khorgos Gateway», пограничная станция, ключевые контейнерные терминалы на границе Казахстан-Китай.

Ключевые темы Форума

Современные торговые потоки: тенденции, вызовы и перспективы

Потенциал дружественных стран в развитии транспортной логистики на пространстве «Россия – Азия», обмен опытом

Перспективы и прогнозы развития контейнерной логистики на 2024-2025

Трансазиатские транспортные коридоры. Возможности роста и интеграции

Перевозка санкционных грузов. Текущая ситуация, прогнозы экспертов

Применение навигационных пломб при организации железнодорожных перевозок. Когда ждать повсеместное использование, ожидаемый эффект и возможные риски

Крупные инфраструктурные проекты в Республике Казахстан. Планы и новые возможности для развития железнодорожной логистики

Изменения в таможенном регулировании: что нужно знать грузоотправителям в 2024 году и др.

Участники Форума

Участие подтвердили уже более 150 компаний из разных регионов России, Казахстана, Монголии, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Европы и других стран.

Под модерированием Марианны Ожерельевой, Ерхата Искалиева и Александра Ованесова обсудим тенденции глобального контейнерного рынка, возможности и перспективы транспортной интеграции стран Азии и России, затронем вопросы таможенного регулирования и решений транспортных задач на практике. Свое мнение представят такие эксперты как Тимур Карабаев (компания ТОО PTC Holding), Хао Гоци (компания CRCT Казахстан), Виктор Иванов (компания ТОО “Исткомтранс”), Лариса Коршунов (компания АО «ОТЛК ЕРА»), а также эксперты от компаний ТГ FESCO, ПАО ТрансКонтейнер, ООО «ЛОГОПЕР», АО “KTZ Express”, ООО «ТРАНС СИНЕРГИЯ» и многие другие.

Организаторы Форума

Организатором форума выступает Единый Слет Экспедиторов (организатор транспортных форумов «ЕСЭ» в России) совместно с Королевским Институтом логистики и транспорта CILT Central Asia (Казахстан).

Успейте подать заявку на участие, чтобы в формате без галстука иметь возможность оперативно обсудить задачи и пути их решений на Форуме ЕСЭ ASIA-2024!

Более подробная информация о программе и условиях участия на официальном сайте мероприятия https://slet.su/ese-asia-2024

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