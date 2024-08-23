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Логистика готовых автомобилей 2024
23.08.2024

Логистика готовых автомобилей 2024

    • «ЛОГИСТИКА ГОТОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 2024» – деловая конференция, посвященная рынку перевозок готовой автопродукции. Мероприятие обеспечивает комплексный подход к решению актуальных вопросов перевозок, сотрудничество и обмен опытом в ходе выступлений экспертов, дискуссий и личного общения между игроками логистического рынка сегмента транспортировки готовых автомобилей.

    Дата и место проведения: 26 ноября 2024, Москва, отель «Лесная Сафмар»

    Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

    Генеральный информацонный партнер: ТMBC Logistics

    Отраслевые партнеры: Москвич, группа компаний СТТ, Ассоциация перевозчиков автомобилей, РЖД-Партнер, НАПИ.

    Перемаршрутизация грузопотоков, параллельный импорт, остановленные и заново запускающиеся сборочные цеха, импортозамещение и замещение европейского автопарка автомобилями из Поднебесной– это уже не шок от первых санкций, а привычная реальность. Несмотря на вновь выстроенные цепочки поставок в логистике готовых автомобилей, многие вопросы требуют решения.

    В настоящее время транспортная отрасль продолжает испытывать сложности в связи с геополитическими изменениями. Санкции, влияющие непосредственно на импорт и экспорт готовых автомобилей, а также локальные производства иномарок, продолжаются.
    Немалые сложности испытывают на российском рынке дистрибьюторы и дилеры автотехники из Китая: впереди еще много задач по формированию FVL и сервисных предложений.

    Среди ключевых вопросов:

    • Состояние рынка внутренних перевозок, импорта и экспорта автомобильной продукции. Логистика и цепи поставок в новых реалиях.
    • Новые маршруты для автомобильной продукции: сложности и перспективы транспортных коридоров.
    • Риски и антикризисная стратегия: санкции vs параллельный импорт. Жизненные циклы новых решений.
    • Железнодорожные перевозки готовых автомобилей.
    • Морские перевозки: ро-ро и в контейнерах.
    • Транспортировка автомобилей автовозами.
    • Мультимодальность и безбарьерная среда перевозок.

    Получить более подробную информацию об условиях участия в конференции, запросить программу, выставочные и прочие маркетинговые опции Вы можете у наших консультантов по тел. +7(958)19-77-503, либо, направив письмо на info@vivaconsult.ru

    Будем рады видеть вашу компанию среди участников предстоящей конференции!

    Реклама. ООО «ВИВА КОНСАЛТ». ERID:2SDnjco9QDG


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