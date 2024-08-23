«ЛОГИСТИКА ГОТОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 2024» – деловая конференция, посвященная рынку перевозок готовой автопродукции. Мероприятие обеспечивает комплексный подход к решению актуальных вопросов перевозок, сотрудничество и обмен опытом в ходе выступлений экспертов, дискуссий и личного общения между игроками логистического рынка сегмента транспортировки готовых автомобилей.

Дата и место проведения: 26 ноября 2024, Москва, отель «Лесная Сафмар»

Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

Генеральный информацонный партнер: ТMBC Logistics

Отраслевые партнеры: Москвич, группа компаний СТТ, Ассоциация перевозчиков автомобилей, РЖД-Партнер, НАПИ.

Перемаршрутизация грузопотоков, параллельный импорт, остановленные и заново запускающиеся сборочные цеха, импортозамещение и замещение европейского автопарка автомобилями из Поднебесной– это уже не шок от первых санкций, а привычная реальность. Несмотря на вновь выстроенные цепочки поставок в логистике готовых автомобилей, многие вопросы требуют решения.

В настоящее время транспортная отрасль продолжает испытывать сложности в связи с геополитическими изменениями. Санкции, влияющие непосредственно на импорт и экспорт готовых автомобилей, а также локальные производства иномарок, продолжаются.

Немалые сложности испытывают на российском рынке дистрибьюторы и дилеры автотехники из Китая: впереди еще много задач по формированию FVL и сервисных предложений.

Среди ключевых вопросов:

Состояние рынка внутренних перевозок, импорта и экспорта автомобильной продукции. Логистика и цепи поставок в новых реалиях.

Новые маршруты для автомобильной продукции: сложности и перспективы транспортных коридоров.

Риски и антикризисная стратегия: санкции vs параллельный импорт. Жизненные циклы новых решений.

Железнодорожные перевозки готовых автомобилей.

Морские перевозки: ро-ро и в контейнерах.

Транспортировка автомобилей автовозами.

Мультимодальность и безбарьерная среда перевозок.

Получить более подробную информацию об условиях участия в конференции, запросить программу, выставочные и прочие маркетинговые опции Вы можете у наших консультантов по тел. +7(958)19-77-503, либо, направив письмо на info@vivaconsult.ru

Будем рады видеть вашу компанию среди участников предстоящей конференции!

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