VII Конференция «Речные перевозки России 2024» – главная площадка страны по обсуждению проблематики рынка речных грузоперевозок.

Дата и место проведения: 26-27 сентября, Тольятти, Технопарк “Жигулевская долина”

Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

Официальное издание: газета «Транспорт России»

Приглашаем всех на конференцию «Речные перевозки России 2024». Мероприятие зарекомендовало себя как важнейшая коммуникативная площадка для представителей транспортной отрасли. ИМЕННО ЗДЕСЬ обсуждаются актуальные вопросы речных перевозок, развития инфраструктуры, и ИМЕННО ЗДЕСЬ встречаются лицом к лицу судоходные компании, грузовладельцы, портовики, логистические компании, судостроители, госорганы, страховые, лизинговые и юридические фирмы, а также другие представители ВВТ и смежных направлений.

В рамках программы конференции ожидаются доклады ведущих специалистов внутреннего водного транспорта, а также государственных органов. Второй день конференции будет направлен на неформальное общение между участниками в рамках речной прогулки. Подробнее на сайте https://vivaconsult.ru/conferences/riversru-24/

В повестке дня:

26 сентября – пленарный день

27 сентября – прогулка на теплоходе, фуршет, общение.

Среди основных вопросов:

Навигация 2024. Поддержание гарантированных габаритов пути судоходных участков рек в соответствии с принятыми нормативами.

Обзор перевозок зерна, нерудных строительных материалов, металлургической, химической продукции, леса, нефтеналивных и опасных грузов по рекам.

Тенденции привлечения грузов на ВВП. Экспортный потенциал реки.

Развитие речных портов и терминалов.

Создание логистических центров и ОЭЗ.

Конкуренция и синергия разных модальностей в период навигации.

Обзор судостроения: речные суда и суда река-море.

Привлечение инвестиций в речной транспорт и инфраструктуру, ГЧП.

Получить подробную информацию об условиях участия в конференции можно по

тел. +7 (958) 19 77 503, либо по адресу info@vivaconsult.ru

или на сайте https://vivaconsult.ru/conferences/riversru-24/

Будем рады видеть вашу компанию среди участников предстоящей конференции!

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