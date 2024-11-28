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Ввод Городецкого гидроузла увеличит пропускную способность объекта до 23,5 млн тонн
28.11.2024

Ввод Городецкого гидроузла увеличит пропускную способность объекта до 23,5 млн тонн

    • С начала навигации через Городецкий гидроузел перевезли 625,6 тыс. тонн грузов. По сравнению с навигацией прошлого года увеличились объемы перевозки зерна, леса и химических грузов, сообщает пресс-служба росморречфлота. Судоходство на данном участке обеспечивается без остановки во время реконструкции шлюзов №15 и №16.

    Итоги навигации и дальнейшую работу по развитию внутренних водных путей обсудили руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

    В настоящее время строительная готовность Городецкого гидроузла составляет 25%. Работы ведутся под контролем ФКУ «Ространсмодернизация». Полностью ввести объект в эксплуатацию планируют в 2026 году.

    Реконструкция шлюзов и дноуглубление позволят обеспечить гарантированную глубину 4 м для судоходства между Нижним Новгородом и Городцом, увеличить пропускную способность гидроузла до 23,5 млн тонн.

    «Реконструкция Городецкого гидроузла ликвидирует «узкие места» на Волге, что особенно актуально для решения задач по увеличению объемов грузовых речных перевозок. Кроме того, улучшится доступность городов средней Волги для туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, и наоборот: жители Нижней Волги и Камы смогут с комфортом добраться до «столиц» речным транспортом», – отметил А.Тарасенко.

    Всего с начала навигации 2024 года через шлюзы Городецкого гидроузла прошло свыше 13 тысяч судов. За это время работники филиала Администрации Волжского бассейна выполнили порядка 6,5 тысяч шлюзований.

    В ходе рабочей поездки в регион Андрей Тарасенко также провел совещание с руководством и работниками Администрации Волжского бассейна внутренних водных путей.

    Центральной стала тема новых возможностей развития внутренних водных путей, в частности, создания в регионе транспортно-перегрузочного комплекса на базе речного порта. Создание такого мультимодального логистического центра с интеграцией водного и наземного видов транспорта позволит перерабатывать большие объёмы контейнеров, наливных, негабаритных и промышленных грузов. При обеспечении требуемых габаритов грузы смогут без перевалки следовать в морские порты.

    Фото: Росморречфлот


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