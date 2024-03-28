Стратегический диалог лидеров транспортной отрасли

19 апреля 2024 года в Москве, в St. Regis Никольская, состоится форум транспортных решений «Маршрут перестроен: Будущее транспорта и логистики в России», организованный FCongress при информационной поддержке Forbes Russia.

Транспортная отрасль за последние четыре года прошла серию сложнейших испытаний и с осторожной уверенностью вошла в 2024 год. Появляются новые маршруты и рынки сбыта, продолжают расти внутренние перевозки, развивается транспортная инфраструктура. Участники рынка решают проблемы кадрового голода, дефицита провозных мощностей, нехватки запчастей и транспортных средств, а также роста стоимости услуг.

В этот непростой период FCongress Russia предлагает платформу для обсуждения ключевых вопросов в сфере транспорта и логистики. В одном пространстве мы соберем ведущих экспертов, представителей бизнеса и государственных структур для разработки эффективных стратегий развития отрасли в новой реальности.

Какие тенденции и вызовы ожидают транспортно-логистическую отрасль в 2024 году? Как развиваются цифровые транспортные коридоры и электронные сервисы для грузоотправителей? Что происходит с пассажирской и городской транспортной инфраструктурой? Возможно ли утолить кадровый голод и оперативно подготовить новых специалистов? — эти и другие вопросы обсудим с лидерами рынка на форуме транспортных решений «Маршрут перестроен: Будущее транспорта и логистики в России».

В программе форума:

Пленарная сессия. «Грузовые перспективы: Проблемы и решения в сфере перевозок грузов»;

Экспертная сессия 1. «Пассажирский экспресс: От скоростного интернета до высокоскоростных поездов»;

Экспертная сессия 2. «Логистика в цифре: онлайн-платформы, цифровые сервисы и электронный документооборот»;

Экспертная сессия 3. «Кадры для транспорта: Как утолить кадровый голод и подготовить новых специалистов».

Аудитория форума:

Руководители государственных ведомств федерального уровня, представители региональных администраций;

Топ-менеджеры государственных и частных компаний-перевозчиков и смежных отраслевых предприятий;

Руководители и специалисты компаний в сфере строительства и проектирования железных дорог и другой транспортной инфраструктуры;

Представители компаний-операторов грузовых железнодорожных, автомобильных, морских и воздушных перевозок, стивидоров, компаний-владельцев терминалов и складов, логистических и экспедиторских компаний;

Представители пассажирских компаний в сфере железнодорожных, авиационных, автомобильных и автобусных перевозок;

Производители транспортных средств и лизинговые компании;

Разработчики высоких технологий, искусственного интеллекта;

Представители мобильных операторов и интернет-провайдеров;

CIO, CDTO, руководители департаментов цифровой трансформации крупнейших транспортных предприятий, объектов инфраструктуры;

HRD, руководители департаментов по управлению персоналом, мотивации, обучению и развитию, менеджеры и эксперты по кадровым вопросам, представители кадровых агентств;

Представители банковского сектора, инвестиционных фондов и компаний, частных и стратегических инвесторов.

Среди выступающих:

Ашуралиев Санджар, генеральный директор, “ДЕЛКО”;

Затопляев Алексей, заместитель начальника дирекции тяги по кадрам и социальным вопросам, «РЖД»;

Меньков Павел, генеральный директор, “Бастион Груп”;

Мишуринская Александра, руководитель проекта, «Парадигма Софт»;

Тобин Станислав, руководитель департамента международной логистики, ГК “АРИВИСТ”;

Фатыхов Ринат, генеральный директор, «БВГ»;

Фролов Роман, член совета директоров, Страховой дом ВСК.

Подробности форума транспортных решений «Маршрут перестроен: Будущее транспорта и логистики в России» на сайте: https://clck.ru/39bjre

Руководитель проекта – Потаева Ксения potaeva@forbes.ru

По вопросам участия – Климова Анастасия klimova@forbes.ru

По вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ – Власенкова Екатерина vlasenkova@forbes.ru

Организатор: FCongress

Дата проведения: 19.04.2024

Место проведения: Москва, St. Regis Никольская

Реклама. ООО «ЭФ-Конгресс». ERID:2SDnjbocFih