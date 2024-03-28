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Форум транспортных решений «Маршрут перестроен: Будущее транспорта и логистики в России»
28.03.2024

Форум транспортных решений «Маршрут перестроен: Будущее транспорта и логистики в России»

    • Стратегический диалог лидеров транспортной отрасли

    19 апреля 2024 года в Москве, в St. Regis Никольская, состоится форум транспортных решений «Маршрут перестроен: Будущее транспорта и логистики в России», организованный FCongress при информационной поддержке Forbes Russia.

    Транспортная отрасль за последние четыре года прошла серию сложнейших испытаний и с осторожной уверенностью вошла в 2024 год. Появляются новые маршруты и рынки сбыта, продолжают расти внутренние перевозки, развивается транспортная инфраструктура. Участники рынка решают проблемы кадрового голода, дефицита провозных мощностей, нехватки запчастей и транспортных средств, а также роста стоимости услуг.

    В этот непростой период FCongress Russia предлагает платформу для обсуждения ключевых вопросов в сфере транспорта и логистики. В одном пространстве мы соберем ведущих экспертов, представителей бизнеса и государственных структур для разработки эффективных стратегий развития отрасли в новой реальности.

    Какие тенденции и вызовы ожидают транспортно-логистическую отрасль в 2024 году? Как развиваются цифровые транспортные коридоры и электронные сервисы для грузоотправителей? Что происходит с пассажирской и городской транспортной инфраструктурой? Возможно ли утолить кадровый голод и оперативно подготовить новых специалистов? — эти и другие вопросы обсудим с лидерами рынка на форуме транспортных решений «Маршрут перестроен: Будущее транспорта и логистики в России».

    В программе форума:

    • Пленарная сессия. «Грузовые перспективы: Проблемы и решения в сфере перевозок грузов»;
    • Экспертная сессия 1. «Пассажирский экспресс: От скоростного интернета до высокоскоростных поездов»;
    • Экспертная сессия 2. «Логистика в цифре: онлайн-платформы, цифровые сервисы и электронный документооборот»;
    • Экспертная сессия 3. «Кадры для транспорта: Как утолить кадровый голод и подготовить новых специалистов».

    Аудитория форума:

    • Руководители государственных ведомств федерального уровня, представители региональных администраций;
    • Топ-менеджеры государственных и частных компаний-перевозчиков и смежных отраслевых предприятий;
    • Руководители и специалисты компаний в сфере строительства и проектирования железных дорог и другой транспортной инфраструктуры;
    • Представители компаний-операторов грузовых железнодорожных, автомобильных, морских и воздушных перевозок, стивидоров, компаний-владельцев терминалов и складов, логистических и экспедиторских компаний;
    • Представители пассажирских компаний в сфере железнодорожных, авиационных, автомобильных и автобусных перевозок;
    • Производители транспортных средств и лизинговые компании;
    • Разработчики высоких технологий, искусственного интеллекта;
    • Представители мобильных операторов и интернет-провайдеров;
    • CIO, CDTO, руководители департаментов цифровой трансформации крупнейших транспортных предприятий, объектов инфраструктуры;
    • HRD, руководители департаментов по управлению персоналом, мотивации, обучению и развитию, менеджеры и эксперты по кадровым вопросам, представители кадровых агентств;
    • Представители банковского сектора, инвестиционных фондов и компаний, частных и стратегических инвесторов.

    Среди выступающих:

    Ашуралиев Санджар, генеральный директор, “ДЕЛКО”;

    Затопляев Алексей, заместитель начальника дирекции тяги по кадрам и социальным вопросам, «РЖД»;

    Меньков Павел, генеральный директор, “Бастион Груп”;

    Мишуринская Александра, руководитель проекта, «Парадигма Софт»;

    Тобин Станислав, руководитель департамента международной логистики, ГК “АРИВИСТ”;

    Фатыхов Ринат, генеральный директор, «БВГ»;

    Фролов Роман, член совета директоров, Страховой дом ВСК.

     

    Подробности форума транспортных решений «Маршрут перестроен: Будущее транспорта и логистики в России» на сайте: https://clck.ru/39bjre

    Руководитель проекта – Потаева Ксения potaeva@forbes.ru

    По вопросам участия – Климова Анастасия klimova@forbes.ru

    По вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ – Власенкова Екатерина vlasenkova@forbes.ru

    Организатор: FCongress

    Дата проведения: 19.04.2024

    Место проведения: Москва, St. Regis Никольская

    Реклама. ООО «ЭФ-Конгресс». ERID:2SDnjbocFih


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