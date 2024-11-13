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Северный завоз: надежно, быстро, доступно
13.11.2024

Северный завоз: надежно, быстро, доступно

    • Новые подходы в обеспечении жизненно важными грузами отдалённых и труднодоступных районов Крайнего Севера обсудят участники Стратегической сессии «Северный завоз»

    Стратегическая сессия «Северный завоз: надежно, быстро, доступно» пройдёт в Национальном центре «Россия» в Москве 3-4 декабря. В качестве экспертов на ней выступят представители Правительства РФ, Федерального Собрания РФ, ФАС России, Росрезерва, Роспотребнадзора, Росатома, Сбербанка, РЖД и регионов Дальнего Востока и Арктики – всего более 200 участников.

    Северный завоз – это комплекс мероприятий по регулярному снабжению населения территорий Крайнего Севера и приравненных к ним местностей жизненно важными товарами: продовольствием, лекарствами, топливом и другими грузами. С 1 апреля 2024 года в России вступил в силу новый федеральный закон «О северном завозе», который стал действенным инструментом для регулярного и бесперебойного снабжения отдалённых районов, сокращения сроков и стоимости доставки грузов. Ранее единой нормативно-правовой базы, определяющей порядок взаимодействия участников северного завоза, их права и обязанности, не существовало.

    Стратегическая сессия «Северный завоз» станет площадкой по выработке практических решений по эффективной имплементации новых подходов к организации снабжения труднодоступных территорий. В рамках круглых столов и дискуссий форума будут обсуждаться вопросы планирования и мониторинга реализации северного завоза, применения мер государственной поддержки, госрегулирования цен, надбавок и тарифов, логистики доставки грузов и другие.

    Ключевым мероприятием стратсессии станет пленарное заседание «Северный завоз: первые итоги и направления развития», на которой будут рассмотрены инициативы и предложения, сформулированные участниками мероприятия.

    Программа стратегической сессии «Северный завоз» и условия участия опубликованы на официальном сайте мероприятия. Регистрация участников продлится до 28 ноября включительно

    Организатором Стратегической сессии «Северный завоз: надежно, быстро, доступно» является Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Оператор – АНО «ИАЦ ГКА». Информационные партнёры – информационно-аналитическая газета «Транспорт России», медиахолдинг «РГ-медиа», журнал «РЖД-Партнер», медиа-группа «ПортНьюс», информационно-аналитическое агентство SeaNews, информационно-аналитическое агентство «EastRussia».

     

    Ответственный за взаимодействие со СМИ:

    Борис Горбунов +7 (962) 216-62-17

    b.gorbunow2016@yandex.ru


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