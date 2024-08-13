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Большая Евразия: возможности для транспортной интеграции
13.08.2024

Большая Евразия: возможности для транспортной интеграции

    • Возможности международной интеграции и новые маршруты контейнерной логистики станут ключевыми темами деловой повестки XIV-го Международного форума «ЕСЭ-2024».

    Большая Евразия: возможности для транспортной интеграцииМероприятие состоится 10-11 сентября 2024 года в Сочи, конгресс-центр отеля «Radisson Collection».

    Как и с кем Россия выстраивает сегодня отношения в области транспорта? Какие новые транспортно-логистические коридоры востребованы и как привлекать на них клиентов? Как государство поддерживает отечественные компании и какие у них есть перспективы на международном рынке услуг? На форуме «ЕСЭ-2024» обсудим эти и другие актуальные вопросы отрасли, проанализируем текущее состояние рынка, определим векторы движения и возможности для сотрудничества с теми, кто готов работать win-win.

    Программа Форума

    • 10 сентября. В рамках деловой программы пройдут пленарная дискуссия и несколько стратегических сессий: «Большая Евразия: возможности для транспортной интеграции», «Новые маршруты международной контейнерной логистики», «ВЭД в современных условиях: импорт и экспорт». По завершении деловой программы, состоится торжественный гала-ужин, в ходе которого пройдет церемония награждения лауреатов ежегодной Премии «Экспедитор года» и «Оператор года». Хедлайнером вечера выступит Сергей Бобунец, лидер группы «Смысловые Галлюцинации»
    • 11 сентября. День откроется стратегической сессией на тему «Человек VS ИИ: сотрудничество или соперничество» в формате делового завтрака. Далее нас ждет парусная бизнес-регата – увлекательная гонка среди участников форума, собравших свои команды. Активный день в атмосфере неформального клубного общения закончим награждением победителей регаты и BBQ-ужином.

    Большая Евразия: возможности для транспортной интеграцииКлючевые темы Форума

    • Международная транспортная кооперация и интеграция: возможности для развития новых транспортных коридоров;
    • Каспийский регион – главный транспортный перекресток Большой Евразии. Важность и перспективы развития МТК “Север-Юг” в новых геополитических условиях;
    • Россия и Индия: диалог о совместном освоении транзитного потенциала Северного морского пути (СМП);
    • Траектории развития деловых отношений российского транспортного бизнеса с партнёрами стран Европы и Азии;
    • Сценарии развития глобального рынка контейнерных перевозок в условиях многополярности;
    • Распределение грузопотока между портами РФ. Порты Северо-Запада и Юга России как альтернатива восточному направлению;
    • Актуальные вопросы таможенного регулирования в России;
    • Платежи и санкции. Как оплачивать счета за транспортировку из России за рубеж;
    • Развитие института уполномоченного экономического оператора (УЭО);
    • Рынок труда в транспортной отрасли 2024-2025гг. Чего ждать работодателям?
    • Как современные технологии помогают расти бизнесу и отрасли в целом. Цифровизация отрасли и компетенции будущего и др.

    Участники Форума

    Большая Евразия: возможности для транспортной интеграцииНа форуме «ЕСЭ-2024» ожидается 350+ участников, представители более 200 компаний. Операторы контейнерных поездов, контейнерные терминалы, морские линии и портовая инфраструктура, транспортно-экспедиционные компании и крупные грузовладельцы. В деловых сессиях форума принимает активное участие топ-менеджмент компаний ОАО «РЖД», УК ДЕЛО, ТГ FESCO, ПАО «Трансконтейнер», ООО «ЛОГОПЕР», ОАО «РЖД Бизнес Актив», ООО «ТрансСинергия», АО «ОТЛК ЕРА», ТОО «PTC Holding» и др. Также в этом году мы пригласили к участию представителей государственных органов, отраслевые ассоциации и бизнес-сообщества. Помимо делегатов из России, высокий интерес к мероприятию проявляют компании из Казахстана, Монголии, Турции, Беларуси, Китая и других стран Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока.

    Организатор Форума

    Организатором форума выступает компания «Восток» (организатор транспортных форумов «ЕСЭ» в России и в Центральной Азии). Официальный партнер деловой программы — Международный Координационный совет по трансъевразийским перевозкам (КСТП).

    Информационное агентство SeaNews выступает отраслевым информационным партнером мероприятия.

    Более подробно о мероприятии на официальном сайте события https://slet.su/ese-2024

    Фото: ООО «Восток»

    Реклама. ООО «Восток». ERID: 2SDnjdwuBML

    Большая Евразия: возможности для транспортной интеграции

     


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