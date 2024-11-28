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Конференция «Логистика готовых автомобилей 2024»
28.11.2024

Конференция «Логистика готовых автомобилей 2024»

    • 26 ноября 2024г. в Москве прошла вторая конференция «ЛОГИСТИКА ГОТОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 2024».

    Организатор мероприятия – компания «ВИВА КОНСАЛТ».

    Среди делегатов на площадке присутствовали представители отечественных и иностранных автопроизводителей, дистрибьюторских центров, РЖД, транспортно-экспедиционных компаний, контейнерных линий, ро-ро, авто- и жд перевозчиков, портов, терминалов, операторов морского флота и жд подвижного состава, инвестиционных, юридических и страховых фирм, разработчиков ПО и смежных направлений отрасли.

    Первую сессию о конъюнктуре российского автомобильного рынка открыл Александр  Козлов, директор по развитию НАПИ, с докладом о трендах рынка легковых и коммерческих автомобилей. О преимуществах использования техники отечественного производства в 2025г. рассказал руководитель по продажам ГК СТТ. Центр экономического прогнозирования «Газпромбанка» представил обзор логистики импортных автомобилей в контейнерах.

    Следующие две сессии были посвящены перевозкам готовых автомобилей разными модальностями по различным маршрутам и направлениям, а также цепям поставок на фоне увеличения стоимости логистических услуг.

    Ведущий второго блока, Андрей Котерев, президент Ассоциации перевозчиков автомобилей, рассказал о проблематике и госрегулированиии перевозок автомобилей автомобилевозами. Практические кейсы по перевозкам представили компании «Андромета-Урал», «Тандем Трэк» и «Модуль». О логистическом обслуживании готовых автомобилей на терминалах сделал доклад представитель ЦДУ ТСК РЖД. Компании «РЖД Логистика» и «Sino-Worlink / SIRA Logistics» осветили жд перевозки товарных автомобилей по России и из-за рубежа, в том числе Китая.

    Модератор третьей сессии, Александр Булыгин, руководитель представительства «TMBCL» широко осветил тему перевозок ро-ро судами.

    Завершила деловую часть мероприятия сессия о качестве перевозок автомобилей.

    Дискуссию направлял Алексей Гагаринов, генеральный директор «C-Shipping».

    В блоке выступили представители компаний: «FESCO», «УК Глобал Портс» и «СК НОВОТРАНС». Они рассказали преимущественно о морской логистике.

    Мейнстримом дискуссии стало утверждение “Мы все хотим ездить на новом автомобиле”. Делегаты обменялись мнениями касательно основных причин потери качества при разных видах перевалки такого сложного груза как автомобиль и способах решения этой проблемы.

    Следует отметить, что темы докладов не оставили аудиторию равнодушной, и каждая сессия вовлекала зал в активное обсуждение вопросов.

    Завершилась конференция фуршетом, где участники смогли пообщаться друг с другом в непринужденной атмосфере.

    А как вы провели этот день?

    Присоединяйтесь к нам в следующем году!

    У нас много интересных мероприятий!

     


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