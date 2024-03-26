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IV Международная конференция «Риски в морском страховании 2024: Лучшие практики, российский и международный опыт»
26.03.2024

IV Международная конференция «Риски в морском страховании 2024: Лучшие практики, российский и международный опыт»

    • Адвокатское бюро ЕПАМ приглашает принять участие в IV Международной конференции «Риски в морском страховании: лучшие практики, российский и международный опыт», которая состоится 4 апреля 2024 года (четверг) с 10:00 до 15:00 в гибридном формате. 

    Место проведения для офлайн-участников: г. Москва, ул. Балчуг, д. 1, Hotel Baltschug Kempinski, конференц-зал «Библиотека». Приветственный кофе с 9:30 до 10:00.

    Глобальные геополитические изменения продолжают сказываться на рынке морского страхования. Спрос на него увеличивается в связи с растущими рисками морских перевозок, в том числе через небезопасные регионы. Кроме того, из-за развития новых технологий учащаются случаи кибератак на судоходные компании и морские суда.

    На главном событии в сфере морского страхования адвокаты АБ ЕПАМ, арбитры Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ и ведущие эксперты обсудят наиболее острые вопросы отрасли, проблемы управления рисками и перспективы индустрии в условиях смены вектора развития международной торговли и цифровизации процессов.

    Мероприятие открыто для представителей судовладельцев, портов, судостроительных, страховых и лизинговых компаний.

    ЧАСТЬ I. Сессия «Большому морю большие волны: глобальные вызовы и локальные решения для российских страховщиков»

    Время проведения: 10:00-12:00

    • Обзор мировых тенденций в сфере морского страхования
    • Вопросы и проблемы по администрированию процедуры урегулирования претензий, страхового случая
    • Урегулирование и администрирование страховых случаев по перевозкам грузов морским транспортом
    • Поставки на базисах групп С и D Incoterms: актуальные вопросы страхования и пути их решения
    • Отклонение от маршрута или изменение порта назначения: страховые и юридические последствия, практические вопросы транзита через опасные регионы 
    • Case study: разбор актуальных судебных решений в области морского страхования 

    ЧАСТЬ II. Сессия «Ставь парус под хороший ветер: актуальные вопросы риск-менеджмента морского страхования»

    Время проведения: 12:30-14:00

    • Северный морской путь: навигация рисков и привлечение к страхованию иностранных кредитных организаций
    • Регулирование рисков при страховании опасных грузов: правовые аспекты заявления недостоверной информации
    • Спасание и общая авария: современные потребности для традиционных институтов

    ЧАСТЬ III. Нетворкинг-сессия, фуршет (для очных участников)

    Время проведения: 14:00-15:00

     

    ОТКРЫТИЕ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ:

    • Алексей КОСТИН, к.ю.н., председатель МАК и МКАС при ТПП РФ

    МОДЕРАТОР: 

    • Валерий ЕРЁМЕНКО, к.ю.н., партнер, руководитель практики страхового права и урегулирования убытков, соруководитель судебно-арбитражной практики АБ ЕПАМ

    СПИКЕРЫ:

    • Алексей КАРЧЁМОВ, LL.M., партнер, руководитель практики морского и транспортного права, соруководитель практики международного торгового и таможенного права АБ ЕПАМ, арбитр МАК при ТПП РФ
    • Наталья ЧЕЧЕНЕВА, к.ю.н., адвокат, старший юрист практики международного торгового и таможенного права АБ ЕПАМ
    • Чинг-Хуан ХУАН, адвокат практик международного торгового, таможенного, морского и транспортного права АБ ЕПАМ
    • Анастасия ГАЛЁВА, адвокат практик международного торгового, таможенного, морского и транспортного права АБ ЕПАМ
    • Борис РОДИН, старший андеррайтер «АМТ Страхование»
    • Александр БАГРОВ, начальник отдела урегулирования убытков по страхованию автотранспорта и грузов СК «Турикум»
    • Дмитрий МАСЛОВ, начальник отдела страхования грузов СК «Турикум»

    ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И РЕГИСТРАЦИИ*:

    Участие в мероприятии является бесплатным. В программе и составе спикеров возможны изменения.

    Необходима предварительная регистрация: укажите рабочий e-mail, должность и контакты. Подтвержденным онлайн-участникам мы направим детали подключения накануне мероприятия.

    Регистрация доступна на странице мероприятия: https://epam.ru/ru/events/view/riski-v-morskom-strahovanii-2024:-luchshie-praktiki-rossijskij-i-mezhdunarodnyj-opyt

    Контакты – Станислав Руссков, Никита Кузнецов: pr_spb@epam.ru, +7 (812) 322 96 81.

    Чтобы сделать нашу конференцию наиболее актуальной, пожалуйста, направляйте ваши вопросы и предложения по программе на адрес на адрес pr_spb@epam.ru до 3 апреля 2024 года включительно.

    * Мероприятие закрыто для юридических фирм и консалтинговых компаний, частнопрактикующих юристов и адвокатов. Приглашение не является офертой. Организаторы оставляют за собой право отказать в участии.

    Фото: ЕПАМ

    Реклама: Адвокатское бюро ЕПАМ. ERID:2SDnjd2xQRo


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