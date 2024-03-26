IV Международная конференция «Риски в морском страховании 2024: Лучшие практики, российский и международный опыт»

Адвокатское бюро ЕПАМ приглашает принять участие в IV Международной конференции «Риски в морском страховании: лучшие практики, российский и международный опыт», которая состоится 4 апреля 2024 года (четверг) с 10:00 до 15:00 в гибридном формате.

Место проведения для офлайн-участников: г. Москва, ул. Балчуг, д. 1, Hotel Baltschug Kempinski, конференц-зал «Библиотека». Приветственный кофе с 9:30 до 10:00.

Глобальные геополитические изменения продолжают сказываться на рынке морского страхования. Спрос на него увеличивается в связи с растущими рисками морских перевозок, в том числе через небезопасные регионы. Кроме того, из-за развития новых технологий учащаются случаи кибератак на судоходные компании и морские суда.

На главном событии в сфере морского страхования адвокаты АБ ЕПАМ, арбитры Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ и ведущие эксперты обсудят наиболее острые вопросы отрасли, проблемы управления рисками и перспективы индустрии в условиях смены вектора развития международной торговли и цифровизации процессов.

Мероприятие открыто для представителей судовладельцев, портов, судостроительных, страховых и лизинговых компаний.

ЧАСТЬ I. Сессия «Большому морю – большие волны: глобальные вызовы и локальные решения для российских страховщиков»

Время проведения: 10:00-12:00

Обзор мировых тенденций в сфере морского страхования

Вопросы и проблемы по администрированию процедуры урегулирования претензий, страхового случая

Урегулирование и администрирование страховых случаев по перевозкам грузов морским транспортом

Поставки на базисах групп С и D Incoterms: актуальные вопросы страхования и пути их решения

Отклонение от маршрута или изменение порта назначения: страховые и юридические последствия, практические вопросы транзита через опасные регионы

Case study: разбор актуальных судебных решений в области морского страхования

ЧАСТЬ II. Сессия «Ставь парус под хороший ветер: актуальные вопросы риск-менеджмента морского страхования»

Время проведения: 12:30-14:00

Северный морской путь: навигация рисков и привлечение к страхованию иностранных кредитных организаций

Регулирование рисков при страховании опасных грузов: правовые аспекты заявления недостоверной информации

Спасание и общая авария: современные потребности для традиционных институтов

ЧАСТЬ III. Нетворкинг-сессия, фуршет (для очных участников)

Время проведения: 14:00-15:00

ОТКРЫТИЕ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ:

Алексей КОСТИН, к.ю.н., председатель МАК и МКАС при ТПП РФ

МОДЕРАТОР:

Валерий ЕРЁМЕНКО, к.ю.н., партнер, руководитель практики страхового права и урегулирования убытков, соруководитель судебно-арбитражной практики АБ ЕПАМ

СПИКЕРЫ:

Алексей КАРЧЁМОВ , LL.M., партнер, руководитель практики морского и транспортного права, соруководитель практики международного торгового и таможенного права АБ ЕПАМ, арбитр МАК при ТПП РФ

, LL.M., партнер, руководитель практики морского и транспортного права, соруководитель практики международного торгового и таможенного права АБ ЕПАМ, арбитр МАК при ТПП РФ Наталья ЧЕЧЕНЕВА , к.ю.н., адвокат, старший юрист практики международного торгового и таможенного права АБ ЕПАМ

, к.ю.н., адвокат, старший юрист практики международного торгового и таможенного права АБ ЕПАМ Чинг-Хуан ХУАН , адвокат практик международного торгового, таможенного, морского и транспортного права АБ ЕПАМ

, адвокат практик международного торгового, таможенного, морского и транспортного права АБ ЕПАМ Анастасия ГАЛЁВА , адвокат практик международного торгового, таможенного, морского и транспортного права АБ ЕПАМ

, адвокат практик международного торгового, таможенного, морского и транспортного права АБ ЕПАМ Борис РОДИН , старший андеррайтер «АМТ Страхование»

, старший андеррайтер «АМТ Страхование» Александр БАГРОВ , начальник отдела урегулирования убытков по страхованию автотранспорта и грузов СК «Турикум»

, начальник отдела урегулирования убытков по страхованию автотранспорта и грузов СК «Турикум» Дмитрий МАСЛОВ, начальник отдела страхования грузов СК «Турикум»

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И РЕГИСТРАЦИИ*:

Участие в мероприятии является бесплатным. В программе и составе спикеров возможны изменения.

Необходима предварительная регистрация: укажите рабочий e-mail, должность и контакты. Подтвержденным онлайн-участникам мы направим детали подключения накануне мероприятия.

Регистрация доступна на странице мероприятия: https://epam.ru/ru/events/view/riski-v-morskom-strahovanii-2024:-luchshie-praktiki-rossijskij-i-mezhdunarodnyj-opyt

Контакты – Станислав Руссков, Никита Кузнецов: pr_spb@epam.ru, +7 (812) 322 96 81.

Чтобы сделать нашу конференцию наиболее актуальной, пожалуйста, направляйте ваши вопросы и предложения по программе на адрес на адрес pr_spb@epam.ru до 3 апреля 2024 года включительно.

* Мероприятие закрыто для юридических фирм и консалтинговых компаний, частнопрактикующих юристов и адвокатов. Приглашение не является офертой. Организаторы оставляют за собой право отказать в участии.

Фото: ЕПАМ

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