12 декабря 2024 года в г. Москве состоится XХII Международная конференция «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» (РТУ).

Место проведения: г. Москва, Смоленская ул., д. 5, отель «Золотое кольцо».

Мероприятие пройдет в офлайн-формате с возможностью онлайн-подключения.

Организатор конференции: журнал «РЖД-Партнер».

Мероприятие пройдет под девизом «Разговор без купюр». В его рамках, помимо пленарной дискуссии на тему «Как повысить качество услуг и эффективность эксплуатационной работы», пройдут дискуссии: «Цифровизация на транспорте: инструменты оптимизации», «Производство и ремонт парка: можно ли обеспечивать качество, не повышая цены», «Мультимодальные перевозки: как эффективно выстроить маршрут», «Тарифная политика на транспорте: сколько стоит отправить груз».

Кроме того, состоится Деловой завтрак – дискуссия экономистов (по приглашениям) – «Макроэкономический анализ состояния российской экономики: задачи для транспортного комплекса» и вечернее мероприятие.

Программа конференции предоставляется по запросу.

«Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» – это:

специализированная конференция для грузовладельцев, транспортно-логистических компаний, операторов железнодорожного подвижного состава, стивидорных компаний с участием представителей регуляторных органов и железнодорожного перевозчика;

обсуждение актуальных вопросов организации перевозок железнодорожным и другими видами транспорта, механизмов взаимодействия грузоотправителей с регуляторами и ОАО «РЖД», а также операторскими компаниями;

поиск наиболее эффективного алгоритма работы между всеми видами транспорта;

анализ успешных кейсов транспортных компаний, оценка инновационных предложений для грузовладельцев, улучшающих качество предоставляемого им сервиса;

получение эксклюзивной информации от ведущих представителей транспортного бизнеса;

дискуссии в максимально открытом и откровенном ключе.

По вопросам участия обращайтесь в редакцию журнала «РЖД-Партнер»:

тел.: +7 (812) 418-34-90.

e-mail: conf@rzd-partner.ru