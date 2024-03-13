Министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области откроет форум «Транспортная логистика Каспийского региона 2024».

23-25 апреля 2024 в Астрахани пройдет III Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона 2024».

Откроет деловую программу Министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской обл., Илья Александрович Волынский.

На мероприятии ожидается 250+ делегатов и уже зерегистрировались более 100 участников из компаний: МТП Оля, АгроФуд Терминал, Сегежа групп, Евразия Логистика, Ленгипроречтранс, Могилевхимволокно, Консалт-шиппинг, АгроФуд-Южный, Марин Оффшор Контрактор, МАРИНЕРУС, АльфаСтрахование, РТА ТрансПорт, Eurasia-Shipping, МОРБАЗА, Север Бункер, МИЦ Спб, Альфа Трейд, СК Вега, КМЗ, Силайн, Сапфир-Агро, Русагро-Инвест, ДМЭ Аэрозоль, ЮГСОТРА, СИНА Логистика, СК МОРВЕННА, Волга-СНАБ, СТРАХОВЫЕ РЕШЕНИЯ, МА Линтер, BD Resources DWC, АПК АСТ Компани М, Приволжская ДУ ТСК ОАО “РЖД”, Меридиан, Euro-Azia, ЦКБ “Монолит”, Фрутимпэкс, НП-Тех, Комчарт Лимитед, Югнефтепром, ТД «РИФ», ТРАНССТРОЙГРУПП, TL GROUP, Аркана Капитал, ТД Зернотекс, Крейн Марин Контрактор, ЮФ Ремеди, ММК, АЛЬФА, ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ, КТК ПОРТ, СК СЕВЕРО – ЗАПАД, Си Агро, МТК Звено, ГАЛ ГРУПП, ПромЛогистик, РЖД Логистика и др.

В программе мероприятия:

экскурсии в порты

доклады профессионалов транспортной отрасли

общение в неформальной атмосфере, культурно-массовые мероприятия в загородной локации.

Среди основных вопросов пленарной части:

Транспортно-логистический потенциал Каспийского региона.

Конъюнктура фрахтового рынка и основные грузопотоки региона.

Конкурентные морские и сухопутные (жд и авто) транспортные маршруты через сопредельные страны.

Портовые мощности: пропускная способность.

Логистические центры и ОЭЗ на в рамках МТК “Север-Юг”.

Железнодорожная логистика в регионе.

Грузовая база и судоходство на Волге. Инфраструктурные ограничения и рентабельность грузоперевозок.

Особенности логистики на данном направлении: сложности и решения.

Организаторы форума: ВИВА КОНСАЛТ, Ассоциация “Афанасий Никитин”.

Узнать о других новостях мероприятия, получить подробную информацию об условиях участия в форуме можно по тел. +7 (958) 197-75-03, либо по адресу info@vivaconsult.ru

Веб-сайты мероприятия: https://vivaconsult.ru/conferences/caspian/ или https://forumcaspian.ru/#reg

Будем рады видеть Вашу компанию среди участников форума!

Фото: Viva Consult

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