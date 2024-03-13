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III Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона 2024»
13.03.2024

Министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области откроет форум «Транспортная логистика Каспийского региона 2024».

    • 23-25 апреля 2024 в Астрахани пройдет III Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона 2024».

    Откроет деловую программу Министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской обл., Илья Александрович Волынский.

    На мероприятии ожидается 250+ делегатов и уже зерегистрировались более 100 участников из компаний:   МТП Оля, АгроФуд Терминал, Сегежа групп, Евразия Логистика, Ленгипроречтранс, Могилевхимволокно, Консалт-шиппинг, АгроФуд-Южный, Марин Оффшор Контрактор, МАРИНЕРУС, АльфаСтрахование, РТА ТрансПорт, Eurasia-Shipping, МОРБАЗА, Север Бункер, МИЦ Спб, Альфа Трейд,  СК Вега, КМЗ, Силайн, Сапфир-Агро, Русагро-Инвест, ДМЭ Аэрозоль, ЮГСОТРА, СИНА Логистика, СК МОРВЕННА, Волга-СНАБ, СТРАХОВЫЕ РЕШЕНИЯ, МА Линтер,  BD Resources DWC, АПК АСТ Компани М, Приволжская ДУ ТСК ОАО “РЖД”, Меридиан, Euro-Azia, ЦКБ “Монолит”, Фрутимпэкс, НП-Тех, Комчарт Лимитед, Югнефтепром, ТД «РИФ», ТРАНССТРОЙГРУПП, TL GROUP, Аркана Капитал, ТД Зернотекс, Крейн Марин Контрактор, ЮФ Ремеди, ММК, АЛЬФА, ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ, КТК ПОРТ, СК СЕВЕРО – ЗАПАД, Си Агро, МТК Звено, ГАЛ ГРУПП, ПромЛогистик, РЖД Логистика и др.

    В программе мероприятия:

    • экскурсии в порты
    • доклады профессионалов транспортной отрасли
    • общение в неформальной атмосфере, культурно-массовые мероприятия в загородной локации.

    Среди основных вопросов пленарной части:

    • Транспортно-логистический потенциал Каспийского региона.
    • Конъюнктура фрахтового рынка и основные грузопотоки региона.
    • Конкурентные морские и сухопутные (жд и авто) транспортные маршруты через сопредельные страны.
    • Портовые мощности: пропускная способность.
    • Логистические центры и ОЭЗ на в рамках МТК “Север-Юг”.
    • Железнодорожная логистика в регионе.
    • Грузовая база и судоходство на Волге. Инфраструктурные ограничения и рентабельность грузоперевозок.
    • Особенности логистики на данном направлении: сложности и решения.

    Организаторы форума: ВИВА КОНСАЛТ, Ассоциация “Афанасий Никитин”.

    Узнать о других новостях мероприятия, получить подробную информацию об условиях участия в форуме можно по тел. +7 (958) 197-75-03, либо по адресу info@vivaconsult.ru

    Веб-сайты мероприятия: https://vivaconsult.ru/conferences/caspian/ или https://forumcaspian.ru/#reg

    Будем рады видеть Вашу компанию среди участников форума!

    Фото: Viva Consult

    Реклама. ООО «ВИВА КОНСАЛТ». ERID:Kra23VhE6


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