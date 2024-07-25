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Бесплатные вебинары до конца года
25.07.2024

Бесплатные вебинары до конца года

    • В этом сезоне экспертный центр «Опасник» подготовил ряд бесплатных мероприятий на самые актуальные темы. До конца года осталось три таких вебинара из цикла ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ-2024: 28 августа состоится встреча о перевозке отходов (регистрация https://opasnik.ru/events/435655/), 23 октября запланирован вебинар об особенностях доставки спирта этилового, а 18 декабря – бесплатный вебинар о пиротехнике.

    На ближайшем из них, 28 августа, мы обсудим: требования по утилизации опасных отходов; особенности обращения с отходами классов опасности I и II; паспорт отхода как обязательный перевозочный документ; маркировку транспортного средства; необходимость оснащения транспортного средства АСН ГЛОНАСС и другие вопросы.

    Рекомендуем вам оформить регистрацию на все три мероприятия уже сейчас, так как места быстро заканчиваются. Дополнительно для участников мероприятия предусмотрена 10% скидка на все услуги (https://opasnik.ru/uslugi/) и программное обеспечение «Эксперт ОГ» (https://opasnik.ru/soft/). ­

    Фото: Опасник


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