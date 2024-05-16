Участвуй бесплатно!

В цикле «ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ-2024» экспертного центра «Опасник» начинается серия бесплатных вебинаров. Уже в мае пройдет первый бесплатный вебинар, посвященный перевозке топлива автомобильным транспортом (23 мая, в 10.00 мск).

Далее в этой серии обсудим вопросы о требованиях к перевозке органических пероксидов (июнь), требованиях к транспортному средству (июль), правила перевозки отходов (август), спирта этилового (октябрь), пиротехники (декабрь).

Бесплатные вебинары являются хорошей возможностью повысить свой профессиональный уровень без каких-либо затрат. Кроме того, это очень удобно: встречи проходят онлайн на платформе Webinar.ru, поэтому принять участие можно как на работе, так и дома, в поездке, командировке.

Упрощен и механизм регистрации. Переходите по ссылке, например, https://opasnik.ru/events/434036/, заполняйте актуальными данными форму в конце страницы. Ссылка для участия придет в день мероприятия на указанный вами электронный адрес. Если же вам будет необходима видеозапись, то ее можно приобрести в интернет магазине: https://opasnik.ru/shop/catalog/events/

Фото: Опасник

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