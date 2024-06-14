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Опасные грузы в легковушках
14.06.2024

Опасные грузы в легковушках

    • В экспертный центр «Опасник» часто обращаются с вопросом, можно ли перевозить опасные грузы в транспортных средствах категории В?

    Отметим, что сама постановка вопроса не корректна. Категория В введена ст. 25 196-ФЗ исключительно с целью определения возможности допуска водителей к управлению транспортным средством. ДОПОГ и ТР ТС 018/2011 используют иную классификацию. Так, если по 196-ФЗ к категории В относятся все транспортные средства до 3,5 тонн включительно, как грузовые, так и легковые, то согласно 9.1.1.1 ДОПОГ, при перевозке опасных грузов допустимы только грузовые транспортные средства, в том числе и N1 — грузовые до 3,5 тонн.

    При этом ряд перевозок опасных грузов разрешено совершать без применения требований части 9 ДОПОГ. Это перевозки в ограниченных количествах, освобожденных количествах, в соответствии с 1.1.3.6 ДОПОГ и ряд иных изъятий. Данные перевозки не запрещено совершать в транспортных средствах категории М. Однако следует учитывать и иные требования по безопасности перевозок. Например, если требуется отделение грузового отсека от кабины, то, естественно, перевозка в общем салоне невозможна.

    Учитывая, что перевозки в соответствии с изъятиями, как правило, не требуют маркировки, то, если осуществляется перевозка опасного груза на транспортном средстве с табличкой оранжевого цвета, категория М недопустима.

    При некоторых условиях могут использоваться и транспортные средства категории М, в том числе и для перевозки органических пероксидов. Подробнее этот вопрос будет освещен в ходе бесплатного вебинара, который ЭЦ «Опасник» проводит 26.06.2024. Подробности и регистрация: https://opasnik.ru/events/409001/

    Фото: Опасник

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