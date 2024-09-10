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Экспедирование негабарита: самые частые ошибки
10.09.2024

Экспедирование негабарита: самые частые ошибки

    • Негабаритные грузы занимают отдельную нишу в сфере грузоперевозок ввиду целого ряда нюансов, ограничений и дополнительных условий, связанных с экспедированием грузов такого рода. О самых частых ошибках при перевозках негабарита и о том, какие моменты необходимо учитывать при их экспедировании, читателям SeaNews рассказала менеджер по продажам Группы транспортных компаний «Русмарин» Олеся Манукян (Сальникова).

    Экспедирование негабарита: самые частые ошибкиК негабаритам относят любые грузы, имеющие нестандартные параметры – будь то очень большие размеры или масса. Их характеристики не позволяют осуществить доставку в стандартных средствах транспортировки – контейнерах, вагонах поезда или кузовах автомобилей. Транспортировка таких грузов требует соблюдения многих условий и получения специальной разрешительной документации, а нарушение правил и закреплённых законом норм карается крупными штрафами и приводит к задержкам из-за проведения проверки или необходимости переоформления документов.

    Есть несколько категорий самых распространённых ошибок при перевозке негабарита, которые приводят к увеличению транзитного времени и становятся причиной возникновения дополнительных расходов как для отправителя, так и для получателя груза.

    1) Когда отправитель предоставляет некорректные документы

    Транспортировка негабарита возможна только при наличии специального разрешения. В документе указывается категория груза, маршрут следования и другая важная информация.

    Подготовка и подача документов в соответствующие органы – один из важнейших этапов экспедирования, и во избежание отказа в предоставлении документов целесообразно собрать и предоставить полный перечень документов, включая чертежи груза, его технический паспорт, маршрут перевозки и информацию о водителе. В некоторых случаях требуется оформление специальных разрешений – международных при экспедировании между странами или межрегиональных при перевозке через несколько регионов.

    Нередко сложности при перевозке негабаритных грузов возникают уже на этом этапе – например, если отправитель заявит в документах неверные габариты груза. В таком случае при проверке груза ГИБДД водителю будет отказано в дальнейшей транспортировке, а груз переместят на штрафстоянку до предоставления корректных данных и оплаты штрафа. Это чревато как возникновением дополнительных расходов для клиента (от 150 тыс. рублей для юридических лиц), так и увеличением транзитного времени в случае, если будут нарушены дедлайны, и негабарит не успеют погрузить на запланированное судно.

    2) Когда отправитель не учитывает особенности перевозки негабарита

    Несмотря на то, что перевозка негабаритных грузов пользуется популярностью у клиентов, не все из них по сей день обращают внимание на специфику экспедирования таких грузов. Например, многие ошибочно полагают, что негабаритная перевозка ничем не отличается от контейнерной, а ведь разница между ними существенная:

    1. Сроки сбора и предоставления документов для организации перевозки негабаритного груза обычно больше, чем при стандартном экспедировании ввиду большого количества требуемой документации. Кроме того, для экспедирования негабарита требуется сертификат крепления, а на его разработку и согласование необходимо дополнительное время.
    2. Ставки на хранение и демередж негабарита в порту значительно выше, чем у обычных сухих контейнеров. Платное хранение негабаритных грузов начинается с первого дня, что может привести к возникновению дополнительных расходов в случае, если отправитель решит доставить груз в порт заблаговременно.
    3. Особые условия по переносу букинга. В том случае, если по каким-либо причинам не удаётся уложиться в намеченные сроки и разместить груз на планируемом судне, необходимо оперативно перенести букинг на следующее судно в указанные линией сроки. Нарушение этих сроков ведёт к выставлению штрафа, так как считается отменой букинга. При этом нужно учитывать, что перенос букинга для отгрузки негабарита всегда занимает больше времени, чем в случае с обычным контейнером, ведь груз нестандартных размеров невозможно оперативно перенести на следующее судно, выходящее, допустим, через неделю. В лучшем случае выход будет перенесён практически на месяц, что также скажется на общих транзитных сроках, а также приведет к дополнительным расходам клиента на хранение и демередж.
    4. Необходимость дополнительной упаковки негабаритного груза. Ввиду нестандартных характеристик негабаритные грузы не представляется возможным загрузить в обычные контейнеры или укомплектовать близко друг к другу. Поэтому они больше подвержены механическому или погодному воздействию и требуют дополнительной защиты – плёнки, решёток, чехлов или тросов. Если отправитель решит пренебречь дополнительной упаковкой, то негабарит может пострадать в пути следования, при погрузке или выгрузке.

    Экспедирование негабарита: самые частые ошибки3) Когда не проводится фотофиксация в процессе перевозки

    Так как экспедирование негабарита сопряжено с рядом трудностей и потенциальных рисков, я рекомендую всегда фиксировать состояние груза, его крепление, а также весь процесс затарки, растарки, погрузки и разгрузки. Конечно, дополнительная съёмка, не может уберечь негабарит от всех рисков, однако окажется полезным доказательством в том случае, если груз всё-таки пострадает в пути.

    При организации перевозки негабаритов нередко на погрузку и выгрузку приглашают специалистов – сюрвейеров. Это инспектор или агент страховщика, который осматривает груз, фиксирует его состояние и наличие повреждений, целостность упаковки и другие важные аспекты перевозки. Документы и сведения, полученные от сюрвейера, экспедитор или клиент смогут использовать при обращении в страховую компанию, если по чужой вине возникнут дополнительные расходы.

    4) Когда брокер заранее указывает наименование судна

    Распространённая ошибка всех брокеров клиентов – при оформлении экспортной декларации сразу фиксировать наименование судна, на котором планируется отгрузка. Зачастую происходит так, что в процессе грузоперевозки судно меняется, что приводит к необходимости вносить корректировки в транспортные документы. Эта процедура может занимать двое суток, а потому в такой ситуации возникает риск не успеть вовремя подать документы в линию. Букинг в этом случае будет перенесён на следующее судно, а контейнеры останутся в порту, что приведёт как к увеличению транзитного времени, так и к возникновению дополнительных расходов.

    Это лишь самые основные аспекты, на которые стоит обращать внимание при подготовке к отгрузке негабарита. Задача эта очень ответственная и непростая, поэтому доверять её следует только профессионалам, которые проследят за тем, чтобы доставка прошла по всем правилам международной перевозки негабаритных грузов, возьмут на себя подготовку всей необходимой сопроводительной документации, таможенное оформление и другие процессы.

    Фото: ГТК «Русмарин»

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


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