Путейцы «Амурводпути» обеспечили проводку негабарита

Обстановочные суда «Петр Елизов», «Путейский-107» и «Путейский-108» Администрации Благовещенского района ВВП ФБУ «Администрация Амурводпуть» обеспечили проводку барже-буксирных составов для строительства Амурского газохимического комплекса.

Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, маршрут проходил по внутренним водным путям Амурского бассейна от города Николаевска-на-Амуре по Нижнему Амуру, затем по Среднему Амуру и участку реки Зея.

В связи с низким уровнем воды на реке Зея, малыми глубинами, большим количеством затруднительных участков и сложностью их прохождения транспортировка первой баржи буксирами по реке Зея осуществлялась в течение трех дней.

Перед проводкой специалисты выполнили сплошные контрольные промеры осей и кромок судовых ходов на участке от Благовещенска до 114 км реки Зея, где находятся основные перекаты и затруднительные участки. Обнаруженные отмели оградили дополнительными временными кромочными плавучими знаками, а часть штатных плавучих знаков переставили на новые места.

На участке 58-49 км судовой ход после выполнения изыскательских работ и установки навигационных знаков перенесен в левый рукав с большими глубинами.

Дноуглубительные работы земснарядами «Цимлянский» и «Зея» позволили беспрепятственно провести баржебуксирные составы по водным путям Амурского бассейна. Транспортировка крупногабаритных тяжеловесных грузов осуществлялась на трёх баржах «Тамбовка», «Толстовка» и «Троицкое».

Первая пария груза была доставлена на барже «Тамбовка» двумя малыми буксирами «Свободный» и «Благовещенск» по участку реки Зея от Благовещенска до причала Амурского ГПЗ, последняя партия – на барже «Троицкое».

Фото: Росморречфлот