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Специальное разрешение на гексафторид урана
14.03.2024

Специальное разрешение на гексафторид урана

    • В экспертный центр «Опасник» часто обращаются перевозчики с проблемами, которые не имеют решения, так как нормативными правовыми документами данный вопрос не отрегулирован. Один из таких вопросов – необходимо ли получать специальное разрешение на перевозку гексафторида урана? Данный документ требуется при перевозке грузов повышенной опасности, и за его отсутствие предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 12.21.2 КоАП РФ в размере до полумиллиона рублей.

    Сначала несколько слов про данное вещество. Природный уран U-238 имеет незначительную примесь изотопа U-235, не более 0,7%. И именно U-235 ценен в качестве ядерного топлива. Но выделить его непросто. Химические свойства изотопов идентичны. А вот если преобразовать в гексафторид урана с формулой UF6, представляющей собой твердые кристаллы, которые легко переходят в газовую фазу, можно провести обогащение. Применяется два основных метода разделения фракций: центробежный и диффузионный. В РФ развивается первый. При раскручивании в центрифуге более тяжелый гексафторид U-238 концентрируется ближе к краям, а в центре увеличивается концентрация легкого гексафторида изотопа U-235. Он отводится и потом преобразуется в диоксид обогащенного урана, который спекают и формируют ТВЭЛы. А обедненный гексафторид урана поступает на хранение в ожидании переработки или утилизации.

    ДОПОГ содержит три номера ООН для гексафторида урана:

    • UN 2977 гексафторид урана делящийся — обогащенный;
    • UN 2978 гексафторид урана — обедненный;
    • UN 3507 гексафторид урана, освобожденная упаковка.

    По сути, UN 3507 это UN 2978, но в количествах до 100 г на упаковку. И здесь начинается самое интересное: UN 3507 относится к классу 6.1 и в количестве свыше 20 кг является грузом повышенной опасности. А вот UN 2977 и UN 2978 относятся к классу 7, расчет которых проводится по активности радионуклидов. И для U-238 и U-235 такие уровни не установлены. Другими словами, данные изотопы урана не являются грузами повышенной опасности ни в каких количествах.

    Пункт 1.10.3.1.5 ДОПОГ о том, что если имеются дополнительные виды опасности, то должны учитываться критерии, изложенные в таблице грузов повышенной опасности, ситуацию не проясняет, а скорее запутывает. Ведь критерии как таковые в таблице 1.10.3.1.2 отсутствуют.

    Однако, учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что гексафторид урана под UN 2977 и UN 2978 является грузом повышенной опасности в любом количестве. Однако необходимость получения специального разрешения на их перевозку определена неоднозначно.

    Экспертный центр «Опасник» подготовил материалы по внесению изменений в ДОПОГ с целью конкретизации данного требования. Подробнее с проблемами, с которыми сталкиваются перевозчики радиоактивных материалов и контролирующие органы при проведении надзорных мероприятий, а также методами их решения можно ознакомиться в ходе вебинара, запланированного на 27 марта в 10.00 (мск) (регистрация по ссылке: https://opasnik.ru/events/435656).

    Фото: Опасник

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