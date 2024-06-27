Бесплатный сервис контроля наполнения цистерн

Перевозчику важно понимать, что положения ДОПОГ (главы 4.2, 4.3) четко регламентируют процент наполнения цистерны жидкостями разных классов опасности.

Чтобы рассчитать этот показатель для своего груза — воспользуйтесь бесплатным сервисом «Наполнение цистерн» на сайте Опасник (https://opasnik.ru/services/tankfill/).

Сервис предоставляет возможность узнать максимальную степень наполнения цистерны жидкостями классов 3, 6.1, 8, 9 в зависимости от ее конструкции, свойств, а также перевозимого груза. Определяет максимальную степень наполнения для:

встроенных цистерн (автоцистерн);

контейнеров-цистерн;

переносных цистерн;

съемных цистерн.

Например, для дизельного топлива (ООН 1202) при заливе в автоцистерну LGBF при отрицательных температурах заполнение более чем на 95% недопустимо. Естественно, что рассматривается автоцистерна, имеющая волноуспокоители в отсеках объемом более 7,5 м3.

Для неохлажденных газов используется иной параметр — максимально допустимая масса на литр вместимости. Она не должна превышать 95% для 50 градусов С и при 60 градусаз С корпус не должен быть полностью заполнен жидкостью. Должна оставаться газовая фаза.

Вопросы относительно максимально допустимой загрузки сжиженных охлажденных газов будут рассматриваться 18 июля на бесплатном вебинаре. Приглашаем вас задать все вопросы в прямом эфире. Регистрация обязательна (https://opasnik.ru/events/409002/).

Фото: Опасник