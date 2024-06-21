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Где учиться: всё о выборе курсов по подготовке водителей и консультантов
21.06.2024

Где учиться: всё о выборе курсов по подготовке водителей и консультантов

    • Лето — период закладки планов на новый рабочий цикл. Если перед вами поставлена задача поиска надежного учебного центра и автошколы, которые осуществляют подготовку водителей по опасным грузам или консультантов в этой сфере, то воспользуйтесь удобным бесплатным сервисом на Опаснике (https://opasnik.ru/services/edusearch/).

    Сервис содержит базу данных образовательных учреждений, имеющих право на осуществление подготовки водителей и консультантов по опасным грузам и осуществлявших данный вид деятельности в течение последних двух лет.

    В основе сервиса — реестр удостоверений об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, протоколы экзаменационных комиссий, содержащие сведения о сдававших экзамены слушателях по базовому курсу подготовки, специализированным курсам подготовки по перевозке в цистернах, по перевозке веществ и изделий класса 1, по перевозке радиоактивных материалов класса 7.

    Сервис позволяет найти и отобразить рейтинг образовательного учреждения (соотношение успешных сдач экзамена к общему количеству обучаемых), местоположение образовательного учреждения (регион, адрес, контактные сведения и сайт в сети интернет — при наличии) и выполнить поиск сведений об образовательном учреждении в сети Интернет.

    Обратите внимание, что все сервисы сайта Опасник предоставляются бесплатно. Для повышения своих профессиональных компетенций по опасным грузам вы можете также прослушать бесплатные вебинары: ближайший состоится 26 июня (регистрация: https://opasnik.ru/events/409001/)

    Фото: Опасник

     


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