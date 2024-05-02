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Каким будет ДОПОГ 2025
02.05.2024

Каким будет ДОПОГ 2025

    • Как известно, ДОПОГ (ADR) разрабатывает рабочая группа WP.15 при ЕЭК ООН. Эксперты центра «Опасник» принимают самое активное участие как в совещаниях рабочей группы WP.15, так и подготовке предложений для них. В 2023-2024 годах все предложения, поступившие от России, были сформулированы центром «Опасник». При этом ни одно из них не было отклонено.

    В ходе осенней сессии 2024 года уже будет определено, каким же станет ДОПОГ 2025. И именно поэтому было принято решение перенести ежегодную конференцию по проблемам перевозки опасных грузов на осень. III Международная конференция «Опасные грузы-2024» состоится 26 ноября. Участники узнают о предстоящих изменениях и связанных с ними действиях от лиц, принимавших непосредственное участие в заседаниях рабочей группы WP.15. Регистрация на это мероприятие открыта по ссылке: https://opasnik.ru/events/435648/?erid=Kra248DYU

    Руководитель проектов Татьяна Рожкова отмечает, что в этом году конференция будет посвящена новым открывающимся возможностям перевозки опасных грузов на южном и юго-восточном направлениях, сотрудничеству между Россией, Китаем, Казахстаном и другими азиатскими странами. В программе заявлены и новые участники, в частности, из профильных ВУЗов (МАДИ, РУТ МИИТ). По результатам конференции будет подготовлен отдельный сборник научных докладов, к слову сказать — первый специализированный научный сборник по тематике перевозки опасных грузов.

    Фото: Опасник

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