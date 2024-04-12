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Аналитический дайджест SeaNews, 8-12 апреля 2024
12.04.2024

Аналитический дайджест SeaNews, 8-12 апреля 2024

    • Мировой контейнерный рынок

    54 отмененных рейса, с 15 по 19 неделю 2024

    С 15 недели по 19 неделю 2024 года объявлено о 54 отмененных рейсах, что составляет 8% от 646 запланированных на этот период рейсов.

    Top-25 контейнерных линий на 1 апреля 2024 года

    По состоянию на 1 апреля 2024 года 25 крупнейших контейнерных линий в совокупности контролировали, с учетом дочерних и зависимых структур, 92% существующего мирового контейнерного флота. 

    Индекс соответствия линейному расписанию повысился

    В феврале этого года по сравнению с показателем предыдущего месяца индекс соблюдения расписания контейнерных маршрутов вырос на 1,7 проц. пунктов и составил 53,3%. 

    Оборот мировых контейнерных линий, 2 месяца 2024

    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам первых двух месяцев 2024 года составил 27,7 млн TEU.

    Мировой рынок судоремонта ожидает значительный рост доходов

    Мировой рынок судоремонта в стоимостном выражении вырастет в этом году до 46 млрд долларов, а к 2029 году – до 83 млрд долларов.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 15 неделя 2024

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 15 неделе 2024 года снизился по сравнению с прошлой неделей на 1,4% до 2795 долларов за 40-футовый контейнер.

     

    Российский транспортный сектор

    Железнодорожные контейнеры, 3 месяца 2024 года: перевозка выросла 11,4%

    По итогам первого квартала 2024 перевозки контейнеров по сети железных дорог России составили 1 млн 930 тыс. TEU. 

     

    Порты

    Грузооборот портов Китая в январе-феврале 2024

    В январе-феврале этого года грузооборот портов Китая вырос на 8,1% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года и составил чуть более 2,6 млрд тонн.

    Все порты Финляндии, 2 месяца 2024 года

    По итогам первых двух месяцев 2024 года суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии составил 227,6 тыс. TEU.

    Контейнерооборот Ирана, 3 месяца 2024

    Импорт контейнеров через порты Ирана снизился на 7,4% (до 265,4 тыс. TEU).

    Контейнерооборот портов Китая в январе-феврале 2024

    В январе-феврале этого года контейнерооборот портов Китая, включая морские и речные, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 12,1% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года и составил 49,5 млн TEU.

    Контейнерооборот портов Китая в январе-феврале 2024

    В январе-феврале этого года контейнерооборот портов Китая, включая морские и речные, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 12,1% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года и составил 49,5 млн TEU.

     

    Товарооборот РФ

    Товарооборот Россия – Армения в январе-феврале 2024

    Поставки из Армении в Россию в январе-феврале 2024 года составили 510,3 долларов, на 0,8% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года. 

    Импорт одежды из ЕС в РФ, январь 2024

    Импорт одежды из Евросоюза в Россию в январе 2024 года в денежном выражении составил 67,8 млн евро.

    Товарооборот Россия – США в январе-феврале 2024 года

    Товарооборот между Россией и США в январе 2024 года снизился на 52,5% до 597,7 млн долларов.

    Российский экспорт ядерных реакторов в ЕС, январь 2024

    Российский экспорт ядерных реакторов, тепловыделяющих элементов (твэлов), необлученных, для ядерных реакторов; оборудования и устройств для разделения изотопов в Евросоюз в январе 2024 года составил в денежном выражении 872 тыс. евро, что на 97%, чем в январе 2023 года. 

    Товарооборот Россия – Сербия в январе-феврале 2024 года

    Товарооборот между Россией и Сербией в январе-феврале 2024 года снизился на 34% и составил 526,8 млн долларов.

    Российский экспорт черных металлов в ЕС, январь 2024

    Российский экспорт черных металлов в Евросоюз в январе 2024 года составил 443,5 тыс. тонн, на 7,4% меньше, чем в январе 2023, когда Россия отгрузила в ЕС 479,1 тонн.

    Экспорт необработанного никеля из РФ в ЕС, январь 2024

    Единственным покупателем российского необработанного никеля в отчетном периоде были Нидерланды.

    Российский экспорт овощей и корнеплодов в ЕС, январь 2024

    Российский экспорт овощей и корнеплодов в Евросоюз в январе 2024 года составил 57,3 тыс. тонн на сумму 16,4 млн евро.

     

    Фрахтовый рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 14, 2024

    На прошлой неделе фрахтовые ставки на основных трейдах снизились. Выросли только ставки на перевозку контейнеров из Китая на порты Южной Америки и Персидского залива.

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 15, 2024

    На 15 неделе года в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта снова пошли вниз. 

    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 15, 2024

    На 15 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск опустились.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 15, 2024

    На 15 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов на некоторых направлениях выросли.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 15, 2024

    На 15 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая сохранились на уровне прошлой недели.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 15 неделя 2024

    На 15 неделе 2024 года цены на бункерное топливо выросли почти во всех исследуемых портах. Только в Пусане и Санкт-Петербурге стоимость мазута снизилась.

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 15 неделя 2024

    На 15 неделе года стоимость бункерного топлива во всех исследуемых портах России незначительно снизилась.

     

    Прочая аналитика

    Грузооборот через КПП Ганьцимаоду превысил за 10 млн тонн

    C 1 января по 3 апреля 2024 года объем грузов, прошедших через контрольно-пропускной пункт Ганьцимаоду (Ганцмод, Ganqmod Port) превысил 10 млн тонн.

    Профицит торгового баланса Евросоюза составил 38 млрд евро

    По итогам 2023 года профицит торгового баланса в Евросоюзе составил 38 млрд евро.

    Автомобильный рынок Беларуси в марте 2024

    Совокупный показатель продаж новых автомобилей в первом квартале 2024 года составил 8252 единиц. 

    Доля Китая в глобальном флоте автомобилевозов растет

    К 2028 году Китай займет четвертое место в мире по величине флота автомобилевозов.

    Фото: SeaNews


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