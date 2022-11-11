«Роснефть» провела стратиграфическое бурение в Чукотском море

НК «Роснефть» провела научно-исследовательскую экспедицию в Чукотском море. Впервые в регионе, к северу от острова Врангеля, пробурены малоглубинные геологические скважины и поднято более 300 м образцов пород континентального шельфа, сообщает пресс-служба компании.

Полученный керн – источник геологической информации, необходимой для определения возраста (стратификации), состава и условий формирования пород шельфа Восточной Арктики. Комплексные лабораторные анализы добытого керна и обобщение имеющейся ретроспективной геологической информации выполнит компания «Иннопрактика».

Экспедиция в Чукотское море — часть масштабного проекта «Роснефти» по стратиграфическому бурению, который реализуется с 2020 года совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика». Ранее аналогичные научные работы были проведены на севере Карского моря и в море Лаптевых. Цель проекта – составить максимально достоверную геологическую модель российской Арктики и повысить точность прогноза нефтегазоносности региона.

Буровые работы выполняются с уникального научно-исследовательского судна «Бавенит» (АО «Росгеология»), которое оснащено высокотехнологичным российским оборудованием, разработанным специально под задачи экспедиции.

Фото: «Роснефть»