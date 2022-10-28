Проект «Восток Ойл» удвоит поставки нефти на рынок Юго-Восточной Азии

«Восток Ойл» — единственный в мире новый проект, способный обеспечить растущие потребности в доступных энергоресурсах на фоне недоинвестирования и отсутствия значимых источников увеличения добычи в ближайшей перспективе, заявил главный исполнительный директор НК «Росефть» Игорь Сечин в ходе специальной сессии XV Веронского Евразийского экономического форума.

«Приняв стратегическое решение о «развороте на Восток», Россия планомерно наращивает поставки энергоресурсов в АТР. С развитием инфраструктуры российский экспорт нефти в Китай и Индию превысил 80 млн т в 2021 году. «Восток Ойл» позволит более чем удвоить поставки нефти на растущий рынок Юго-Восточной Азии, в первую очередь нашим партнерам в Китае и Индии, и обеспечит надежные и гарантированные поставки энергии для растущих экономик всех стран Азии», — цитирует пресс-служба «Роснефти» И.Сечина.

«Мы стремимся к взаимовыгодному партнерству по всей цепочке поставок от добычи до продаж топлива конечным потребителям. «Восток Ойл» обеспечит долгосрочную стабильность рынка нефти и сократит волатильность цен, предотвращая не выгодные никому взлеты стоимости энергоресурсов», — сказал глава «Роснефти».

Он также отметил, что в этом году в ходе комплексных геологоразведочных работ по проекту «Восток Ойл» было подтверждено существенное увеличение запасов нефти: на левом берегу реки Енисей на Западно-Иркинском месторождении по результатам бурения Государственной комиссией по запасам утверждено открытие двух новых залежей с извлекаемыми запасами нефти в объеме 101,4 млн тонн.

По словам И.Сечина, также на правом берегу реки Енисей в результате испытания скважины Песчаная-1 Пайяхского месторождения, до проведения операции гидроразрыва пласта, в интервале глубин порядка 3,3 км получен фонтан безводной нефти при пластовом давлении 600 атм. «Это существенно превышает прогнозные характеристики и улучшает эффективность освоения Пайяхского месторождения. Ведется подготовка к проведению ГРП и бурению куста эксплуатационных скважин. Все изложенное в совокупности с результатами проведения сейсморазведочных работ 3D на Таймырском кластере позволяет говорить о существенном, порядка 300 млн т, увеличении ресурсной базы проекта с 6,2 до 6,5 млрд тонн», — сказал глава «Роснефти»

В плановом режиме продолжается обустройство первоочередных объектов Проекта – магистральной системы транспорта нефти, смонтировано 25 тыс. свай, сварено более 100 км трубы. Началось сооружение сложного технологического объекта – подводного перехода под рекой Енисей. Продолжается расширение береговой и причальной инфраструктуры и складских объектов порта, а также терминала в «Бухте Север», который станет крупнейшим в России нефтеналивным терминалом и обеспечит перевалку нефти объемом более 100 млн тонн в год с месторождений «Восток Ойл» по Северному морскому пути.

Уже разработано более 6,5 млн куб.м грунта, подготовлены к приемке и разгрузке 9 причалов и 5 баз МТР, оборудованы места для размещения 5 тыс. человек персонала, в завершающей стадии находятся перевахтовочные жилые городки еще для 1 тыс. человек персонала. В сезоне 2022-2023 года на постоянной основе будет работать до 6 тыс. человек персонала и до 2 тыс. ед. техники.

За период летней навигации 2022 года перевезено более 600 тыс. тонн строительных грузов и металлоконструкций, 285 тыс. тонн из которых по СМП (выполнено более 400 рейсов).

«Реализация проекта продолжается в рамках ранее заявленного графика», — резюмировал И.Сечин.

Фото: «Роснефть»