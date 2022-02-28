bp выходит из «Роснефти»

Совет директоров bp объявил о прекращении сотрудничества с «Роснефтью» и намерении продать свою долю в российской компании в размере 19,75%, которой владеет с 2013 года, сообщает пресс-служба bp.

Кроме того, CEO bp Бернард Луни и бывший CEO bp Боб Дадли выходят из совета директоров.

«Финансовая структура bp и топ-менеджмент по дистрибуции остаются без изменений», – говорится в заявлении bp.

Также bp намерена выйти из трех других компаний «Роснефти».

Свое решение в компании объясняют ситуацией на Украине.

«Руководство bp проинформировало о решении своего совета директоров по вопросу выхода из состава акционеров «Роснефти» и ряда других российский проектов, – говорится в заявлении «Роснефти», – Компания bp подверглась беспрецедентному давлению как со стороны регулятора, так и со стороны своих акционеров. Мы благодарим руководство и сотрудников bp за тридцатилетнюю совместную работу. «Роснефть» всегда открыта для сотрудничества».

Фото: сайт bp