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bp выходит из «Роснефти»
28.02.2022

bp выходит из «Роснефти»


    • Совет директоров bp объявил о прекращении сотрудничества с «Роснефтью» и намерении продать свою долю в российской компании в размере 19,75%, которой владеет с 2013 года, сообщает пресс-служба bp.

    Кроме того, CEO bp Бернард Луни и бывший CEO bp Боб Дадли выходят из совета директоров.

    «Финансовая структура bp и топ-менеджмент по дистрибуции остаются без изменений», – говорится в заявлении bp.

    Также bp намерена выйти из трех других компаний «Роснефти».

    Свое решение в компании объясняют ситуацией на Украине.

    «Руководство bp проинформировало о решении своего совета директоров по вопросу выхода из состава акционеров «Роснефти» и ряда других российский проектов, – говорится в заявлении «Роснефти», – Компания bp подверглась беспрецедентному давлению как со стороны регулятора, так и со стороны своих акционеров. Мы благодарим руководство и сотрудников bp за тридцатилетнюю совместную работу. «Роснефть» всегда открыта для сотрудничества».

    Фото: сайт bp


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