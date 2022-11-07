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Новый сервис новой линии
07.11.2022

Новый сервис новой линии


    • Вновь созданная норвежская судоходная компания Arctic Container Line запускает сервис между портами Гамбург и Бремерхафен в Германии и западным побережьем Норвегии. По информации порта Гамбург, обслуживать линию будет контейнеровоз «RS Mistral» вместимостью 712 TEU.

    Arctic Container Line была учреждена в марте этого года. Компания входит в состав группы Myklebusthaug Group, которой принадлежит 6 контейнеровозов, а также суда для перевозки генеральных грузов и обслуживания оффшорных проектов.

    Первый свой сервис Arctic Container Line открыла в июне – на Роттердам. В Норвегии линия обслуживает порты Эгерсунн, Танангер, Хёугесунн, Берген, Флурё, Олесунн и Оркангер.

    Фото: Shipspotting / Alf Kare Aasebo


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