Новый сервис новой линии

Вновь созданная норвежская судоходная компания Arctic Container Line запускает сервис между портами Гамбург и Бремерхафен в Германии и западным побережьем Норвегии. По информации порта Гамбург, обслуживать линию будет контейнеровоз «RS Mistral» вместимостью 712 TEU.

Arctic Container Line была учреждена в марте этого года. Компания входит в состав группы Myklebusthaug Group, которой принадлежит 6 контейнеровозов, а также суда для перевозки генеральных грузов и обслуживания оффшорных проектов.

Первый свой сервис Arctic Container Line открыла в июне – на Роттердам. В Норвегии линия обслуживает порты Эгерсунн, Танангер, Хёугесунн, Берген, Флурё, Олесунн и Оркангер.

Фото: Shipspotting / Alf Kare Aasebo