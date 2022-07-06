Забастовки на месторождениях Equinor

Норвежская компания Equinor приостановила работу на нефтегазовых месторождениях Gudrun, Oseberg South и Oseberg East из-за забастовки сотрудников, недовольных размером заработной платы. Как поясняют в Equinor, руководство компании проголосовало против предложения посредника на переговорах о заработной плате персонала, работающего непосредственно на нефтегазовых платформах.

По данным Equinor, суммарно суточная добыча трех месторождений составляет 89 тыс. баррелей нефтяного эквивалента, из которых 27,5 тыс. баррелей приходится на природный газ.

Сегодня, 6 июля будут приостановлены работы на месторождениях Heidrun, Kristin и Aasta Hansteen. «Суммарная суточная добыча которых составляет 333 тыс. баррелей нефтяного эквивалента, из которых 264 тыс. приходится на природный газ», – говорится в заявлении компании.

С 9 июля объявлена приостановка работы на месторождениях Sleipner, Gullfaks A и Gullfaks C. «Последствия эскалации забастовки пока не ясны», – уточняют в Equinor.

Фото: Petter Andre Bøe/Equinor