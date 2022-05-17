Как собирают крупнейшую в мире плавучую ветряную электростанцию

Компания Equinor опубликовала видео сборки крупнейшей в мире плавучей ветряной электростанции Hywind Tampen мощностью 94,6 МВт. Проект разработан для обеспечения электроэнергией нефтяных месторождений Snorre и Gullfaks в норвежской части Северного моря. Это будет первый в мире ветропарк для морских нефтегазовых платформ, который позволит сократить выбросы CO2 на 100 тыс. тонн в год с каждого месторождения.

Hywind Tampen состоит из 11 ветряных турбин мощностью 8,6 МВт каждая. Они будут собраны в Норвегии на базе Wergeland в Гюлене весной года. Все тяжелые работы выполняются краном Mammoet, который является самым большим наземным краном, работающим в Норвегии. Секции башен, мотогондолы и лопасти поставляет Siemensgamesa, а бетонные конструкции строит AkerSolutions.

Видео: Equinor