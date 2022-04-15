Все порты Японии закроются

17 апреля все японские порты закроются на 24 часа. Это связано с «Shunto» – переговорами профсоюзов и работодателей о размере заработной платы, которые традиционно проходят каждый год весной, сообщает Container News.

В этот день пройдет забастовка докеров, которые требуют повышения заработной платы. Ожидается, что забастовка начнется утром 17 апреля и завершится через 24 часа. Акция затронет все порты Японии.

В переговорах с работодателями будут участвовать Японская ассоциация портов и транспорта и Национальная федерация профсоюзов докеров.